"Каметсталь" впровадила сучасний цифровий інструмент управління розвитком персоналу

Завод "Каметсталь", створений на потужностях Дніпровського меткомбінату (Кам'янське Дніпропетровської обл.), який увійшов до гірничо-металургійної групи "Метінвест" у другій половині 2021 року, впровадив сучасний цифровий інструмент управління розвитком персоналу – систему "Кваліфікаційний профіль".

Згідно з інформацією підприємства, система допомагає керівникам бачити реальні компетенції працівників, планувати навчання та будувати прозорі кар’єрні маршрути в умовах нестабільного ринку праці.

При цьому пояснюється, що системне впровадження цифрових інструментів управління персоналом на підприємствах "Метінвесту" стало відповіддю на нестабільність ринку праці в умовах війни. Одним із ключових елементів цієї діджитал-трансформації є система "Кваліфікаційний профіль", яка формує єдині прозорі підходи до оцінки професійних компетенцій та розвитку працівників. Інструмент не лише уніфікує вимоги до професій, а й створює зрозумілу базу компетенцій, що дозволяє оперативно закривати вакансії високих кваліфікацій за рахунок внутрішнього резерву підготовлених фахівців.

І зазначається, що цифрова платформа акумулює повний обсяг інформації про кожного співробітника та об’єднує ключові аспекти його професійного розвитку: професійний профіль – відображає відповідність займаній посаді та наявність додаткових, суміжних навичок. Навчальний трек - автоматично фіксує всі здобуті компетенції. Кар’єрна перспектива - показує готовність працівника до ротації чи подальшого зростання. На основі цих даних система формує рекомендації щодо навчання та розвитку, допомагаючи керівникам планомірно створювати надійний внутрішній резерв фахівців високих кваліфікацій.

Завдяки впровадженню "Кваліфікаційного профілю" керівники отримали можливість у режимі реального часу керувати потенціалом своїх команд. Від миттєвого доступу до "карти компетенцій" кожного підлеглого – до оперативного планування навчання та підготовки.

Система дозволяє швидко знаходити кандидатів для внутрішніх ротацій, автоматично формувати кар’єрні маршрути та забезпечувати прозорість кваліфікаційних вимог на кожній посаді. У результаті керівники можуть закривати вакансії за рахунок внутрішнього резерву, спираючись на розвиток власних працівників.

Щоб максимально ефективно використовувати потенціал нової системи, для лінійних керівників та очільників структурних підрозділів впроваджено спеціалізований онлайн-курс "Можливості системи "Кваліфікаційний профіль". І уточнюється, що на "Каметсталі" цей етап підготовки вже пройшли 80% працівників.

