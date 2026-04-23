Уряд ухвалив низку рішень, націлених на підтримку ветеранського підприємництва
Уряд України ухвалив рішення, спрямовані на реалізацію можливостей працевлаштування ветеранів і ветеранок, а також посилення підтримки ветеранського підприємництва, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
"Удосконалюємо механізм набуття спеціального статусу ветеранського бізнесу", – зазначила Свириденко.
Подати заявку можна буде онлайн через портал "Дія". Усі рішення – про набуття, припинення чи поновлення статусу – автоматично фіксуватимуться в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.
"Статус відкриває доступ до державної підтримки – грантів, фінансових програм, пільгових механізмів та інших інструментів розвитку бізнесу", – наголосила прем’єр.