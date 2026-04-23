Інтерфакс-Україна
Економіка
18:51 23.04.2026

Уряд ухвалив низку рішень, націлених на підтримку ветеранського підприємництва

Уряд ухвалив низку рішень, націлених на підтримку ветеранського підприємництва
Фото: Урядовий портал

Уряд України ухвалив рішення, спрямовані на реалізацію можливостей працевлаштування ветеранів і ветеранок, а також посилення підтримки ветеранського підприємництва, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Удосконалюємо механізм набуття спеціального статусу ветеранського бізнесу", – зазначила Свириденко.

Подати заявку можна буде онлайн через портал "Дія". Усі рішення – про набуття, припинення чи поновлення статусу – автоматично фіксуватимуться в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

"Статус відкриває доступ до державної підтримки – грантів, фінансових програм, пільгових механізмів та інших інструментів розвитку бізнесу", – наголосила прем’єр.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 22.04.2026
Е-посвідчення ветерана формуватиметься автоматично на основі запису в Єдиному держреєстрі – Свириденко

19:43 22.04.2026
Свириденко: Наша мета – працевлаштувати 100 тисяч ветеранів і ветеранок до 2030 року у партнерстві держави і бізнесу

11:41 21.04.2026
Фонд Пінчука запускає першу міжнародну лідерську програму для українських ветеранів у Єльському університеті

13:14 18.04.2026
В Києві розпочала роботу Громадська асамблея з питань підтримки ветеранів, ветеранок та їхніх сімей

19:10 17.04.2026
УЧХ відзначив 108-му річницю благодійним забігом на підтримку ветеранів

09:57 17.04.2026
Частка українських компаній, що не працюють з інклюзивністю ветеранів, за рік зросла на 8 в.п. до 34,9% – дослідження GRC

17:39 15.04.2026
У Києві відкрили новий простір професійної та трудової реабілітації, яким можуть скористатися ветерани – Кличко

05:43 04.04.2026
ОВА: у Київській області на підтримку ветеранів в 2026 році передбачено понад 209 млн грн

09:29 02.04.2026
Ветеран-сержант із матзабезпечення може працювати завідувачем складу або спеціалістом із закупівель – Мінветеранів

10:51 01.04.2026
ДПС запустить податковий супровід для ветеранського підприємництва на базі Офісів податкових консультантів

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

"Метінвест" вчасно та в повному обсязі погасив єврооблігації-2026 на $428 млн

ОСТАННЄ

Єврокомісія припустилася помилки щодо CBAM для України, її треба виправити – віцепрем'єр та міністр України

Банки розвитку Польщі, Франції, Фінляндії, Чехії та Італії профінансують проєкти подвійного призначення в Україні

ЄБРР надав "Кернелу" Веревського $45 млн кредиту на будівництво сонячної електростанції

ЄС вперше заборонив експорт машин з програмним керуванням до Киргизстану

ЄС запроваджує заборону на транзакції для 20 російських банків

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" виготовили габаритну кліть та противагу для шахтного підйому

Кулеба: У 2026 році держава спрямувала близько 16 млрд грн на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення

Україна очікує 2026р від ЕС EUR16,7 млрд Ukraine Support Loan для підтримки бюджету та EUR28,3 млрд на оборону

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

