Уряд ухвалив низку рішень, націлених на підтримку ветеранського підприємництва

Уряд України ухвалив рішення, спрямовані на реалізацію можливостей працевлаштування ветеранів і ветеранок, а також посилення підтримки ветеранського підприємництва, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Удосконалюємо механізм набуття спеціального статусу ветеранського бізнесу", – зазначила Свириденко.

Подати заявку можна буде онлайн через портал "Дія". Усі рішення – про набуття, припинення чи поновлення статусу – автоматично фіксуватимуться в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

"Статус відкриває доступ до державної підтримки – грантів, фінансових програм, пільгових механізмів та інших інструментів розвитку бізнесу", – наголосила прем’єр.