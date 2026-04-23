18:03 23.04.2026

Банки розвитку Польщі, Франції, Фінляндії, Чехії та Італії профінансують проєкти подвійного призначення в Україні

Польський банк розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), французький Bpifrance (BPI), італійський Cassa Depositi e Prestiti (CDP), чеський Národní Rozvojová Banka (NRB) та фінський Finnvera взяли зобов’язання фінансувати проекти подвійного призначення в Україні та активізувати співпрацю для зміцнення стійкості та оборони України за підтримки інвестиційної компоненти Ukraine Investment Framework (UIF) програми Ukraine Facility ЄС.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідну Спільну заяву ці державні банки розвитку підписали у присутності представників своїх урядів та Єврокомісії на бізнес-саміті Україна-ЄС, який проходить у Брюсселі 22-23 квітня.

"Сторони мають намір вивчити можливості фінансування таких галузей, як безпілотники наступного покоління, передові комунікації, електронний захист або космічні технології, серед інших, з метою поглиблення промислового та технологічного партнерства між європейськими та українськими гравцями", – йдеться у документі.

"Ця заява є важливою, оскільки ми хочемо бути на передовій просування фінського експорту та, таким чином, зміцнення економіки та структур України. Ми прагнемо брати участь у фінансових проектах і сподіваємося, що дедалі більше фінських компаній знайдуть ринкові можливості в Україні. Ми закликаємо компанії звертатися до нас і активно шукаємо рішення для фінансування", – прокоментувала цю заяву віцепрезидент з міжнародних відносин Finnvera Пекка Карковірта.

Finnvera розпочала надання гарантій за експортними кредитами для України з початку 2024 року згідно зі спеціальним зобов’язанням Міністерства економіки та зайнятості щодо компенсації збитків на суму EUR200 млн на 2024-2026 років. На кінець 2025 року Україна посідала 20-е місце за обсягом експортних кредитних гарантій Finnvera із загальними зобов’язаннями EUR85 млн.

"Ми сподіваємося, що ця ініціатива підтримає польсько-українську військову співпрацю та дозволить фінансувати конкретні проекти в цій сфері", – прокоментувала заяву перший віце-президент правління BGK Марта Постула.

BGK зазначило, що для нього така діяльність стала можливою завдяки отриманій гарантії Європейського Союзу на EUR175 млн в рамках UIF програми Ukraine Facility, угода про яку була підписана в Києві 30 березня цього року.

