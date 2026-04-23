17:56 23.04.2026

ЄБРР надав "Кернелу" $45 млн кредиту на будівництво сонячної електростанції

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вперше від початку повномасштабної війни надав агрохолдингу "Кернел" фінансування у розмірі $45 млн для реалізації проєкту у сфері відновлюваної енергетики, рішення про що було затверджено Радою директорів банку та підписано у рамках бізнес-саміту Україна-ЄС у Брюсселі.

Згідно повідомлення департаменту комунікацій, PR і GR "Кернел", загальна вартість проєкту становить орієнтовно $86 млн. Крім ЄБРР, тривають перемовини з іншими міжнародними кредиторами, а решту інвестицій профінансує "Кернел". Часткове покриття ризику перших збитків забезпечуватиме Європейський Союз у межах інвестиційної програми для України (UIF).

Проєкт передбачає будівництво на півдні України сонячної електростанції (СЕС) потужністю 106 МВт та встановлення накопичувачів енергії. Очікується, що об’єкт щорічно вироблятиме близько 141 ГВт·год електроенергії з відновлюваних джерел і дозволить зменшити викиди вуглекислого газу на 82,5 тис. тонн. Після зведення лінії електропередачі станція буде інтегрована до Об’єднаної енергосистеми України (ОЕС) та постачатиме "зелену" електроенергію на внутрішній ринок.

"Розвиток "зеленої" енергетики – один із ключових інвестиційних пріоритетів "Кернел". Сьогодні Україна гостро відчуває дефіцит генерації, оскільки великі об’єкти залишаються вразливими до атак. Наша відповідь на ці виклики – розвиток розподіленої генерації, зокрема сонячної та вітрової, а також впровадження систем накопичення енергії. Підключення нових потужностей до енергосистеми – це внесок ‘Кернел’ у стійкість та енергетичну безпеку всієї країни", – зазначив СЕО "Кернел" Євген Осипов.

Загалом стратегія "Кернел" передбачає формування портфеля проєктів у сфері зеленої енергетики загальною потужністю до 600 МВт. Очікуваний обсяг інвестицій у цей напрям становить близько $400 млн.

Ukraine Investment Framework (UIF) – це інвестиційний механізм у межах програми ЄС Ukraine Facility обсягом EUR 50 млрд, спрямований на відновлення та модернізацію економіки України. У межах UIF фінансування ЄБРР підсилюється гарантіями ЄС через програму HI-BAR, яка знижує ризики для інвесторів і допомагає залучати кошти у проєкти відновлюваної енергетики та кліматичних технологій.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

