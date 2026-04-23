Інтерфакс-Україна
Економіка
17:24 23.04.2026

ЄС вперше заборонив експорт машин з програмним керуванням до Киргизстану

1 хв читати

Європейський союз 20-тим пакетом санкцій вперше запровадив заборону експорту машин з програмним керуванням до Киргизстану.

"Вперше в історії ЄС активує свій інструмент протидії обходу, забороняючи експорт будь-яких машин з числовим програмним керуванням та радіоприймачів до Киргизстану, де існує високий ризик реекспорту цих продуктів до Росії. Це рішення прийнято після ретельного аналізу торговельних даних, який свідчить про значне зростання реекспорту поширених товарів високого пріоритету через Киргизстан до Росії", – йдеться в повідомленні, розповсюдженому у четвер Радою ЄС.

Крім того, ЄС погодився розширити існуючу заборону на експорт, включивши "лабораторний посуд, деякі високоефективні мастила та їх добавки, енергетичні матеріали, хімікати, гуму та вироби з вулканізованої гуми, вироби зі сталі, інструменти для виробництва металу та промислові трактори вартістю понад 360 млн євро".

Також ЄС запровадив додаткові обмеження на імпорт товарів, які приносять значні доходи Росії: на певну сировину, метали, деякі корисні копалини, брухт сталі та інших металів, хімікати, вироби з вулканізованої гуми та дублені хутряні шкури вартістю понад 570 млн євро. "Всі ці заходи будуть доповнені посиленою забороною на транзит через територію Росії. Нарешті, ЄС запроваджує квоту на імпорт аміаку", – йдеться в повідомленні.

Теги: #киргизстан #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:26 23.04.2026
ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

17:12 23.04.2026
ЄС запровадив санкції до 58 роскомпаній та осіб, причетних до виробництва безпілотників

17:08 23.04.2026
ЄС запроваджує заборону на транзакції для 20 російських банків

17:02 23.04.2026
20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

16:38 23.04.2026
Нові санкції ЄС проти РФ стосуватимуться 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб

15:54 23.04.2026
Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

15:47 23.04.2026
Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

14:56 23.04.2026
ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

13:56 22.04.2026
Словаччина перестане блокувати пакет санкцій ЄС проти РФ після відновлення поставок "Дружбою" – Фіцо

10:05 22.04.2026
Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА