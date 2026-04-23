ЄС вперше заборонив експорт машин з програмним керуванням до Киргизстану

Європейський союз 20-тим пакетом санкцій вперше запровадив заборону експорту машин з програмним керуванням до Киргизстану.

"Вперше в історії ЄС активує свій інструмент протидії обходу, забороняючи експорт будь-яких машин з числовим програмним керуванням та радіоприймачів до Киргизстану, де існує високий ризик реекспорту цих продуктів до Росії. Це рішення прийнято після ретельного аналізу торговельних даних, який свідчить про значне зростання реекспорту поширених товарів високого пріоритету через Киргизстан до Росії", – йдеться в повідомленні, розповсюдженому у четвер Радою ЄС.

Крім того, ЄС погодився розширити існуючу заборону на експорт, включивши "лабораторний посуд, деякі високоефективні мастила та їх добавки, енергетичні матеріали, хімікати, гуму та вироби з вулканізованої гуми, вироби зі сталі, інструменти для виробництва металу та промислові трактори вартістю понад 360 млн євро".

Також ЄС запровадив додаткові обмеження на імпорт товарів, які приносять значні доходи Росії: на певну сировину, метали, деякі корисні копалини, брухт сталі та інших металів, хімікати, вироби з вулканізованої гуми та дублені хутряні шкури вартістю понад 570 млн євро. "Всі ці заходи будуть доповнені посиленою забороною на транзит через територію Росії. Нарешті, ЄС запроваджує квоту на імпорт аміаку", – йдеться в повідомленні.