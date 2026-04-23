Економіка
17:08 23.04.2026

ЄС запроваджує заборону на транзакції для 20 російських банків

Європейський союз 20-тим пакетом санкцій для Росії передбачає заборону на транзакції для 20 російських банків.

Про це у четвер повідомляє Рада ЄС, інформуючи про зміст ухвалених заходів.

Крім того, ЄС накладає заборону на транзакції на чотири фінансові установи в третіх країнах за обхід санкцій ЄС або за зв’язок з Російською системою передачі фінансових повідомлень – російською мережею банківських повідомлень.

В Раді ЄС констатують, що через масштабні санкції проти свого фінансового сектору Росія стає дедалі залежнішою від криптовалют для міжнародних транзакцій. "Відзначаючи цю тенденцію, ЄС вводить до переліку киргизьку організацію, яка керує біржею, де торгується значна кількість державного стейблкоїна A7A5. Крім того, Союз запроваджує повну секторальну заборону на постачальників та платформи, зареєстровані в Росії, які дозволяють переказувати та обмінювати криптоактиви. ЄС також забороняє транзакції в іншій криптовалюті (RUBx) та будь-яку підтримку ЄС розвитку цифрового рубля. Нарешті, неттингові транзакції з російськими агентами тепер заборонені, щоб уникнути обходу санкцій ЄС", – деталізували в Ради ЄС.

17:24 23.04.2026
ЄС вперше заборонив експорт машин з програмним керуванням до Киргизстану

17:12 23.04.2026
ЄС запровадив санкції до 58 роскомпаній та осіб, причетних до виробництва безпілотників

17:02 23.04.2026
20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

16:38 23.04.2026
Нові санкції ЄС проти РФ стосуватимуться 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб

16:05 23.04.2026
Україна має шанси відкрити переговори про членство в ЄС в травні-червні, якщо не зупиниться в реформах – розмова Порошенка і Кос

15:54 23.04.2026
Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

15:47 23.04.2026
Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

15:41 23.04.2026
Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

15:03 23.04.2026
Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

14:56 23.04.2026
ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

