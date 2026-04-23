Інтерфакс-Україна
Економіка
17:02 23.04.2026

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

20-й пакет санкцій, ухвалений Радою ЄС для Росії через війну, яку вона веде проти України, включає основу для майбутньої заборони морських послуг для російської сирої нафти та нафтопродуктів.

"Він буде повністю узгоджений та обговорений з G7 та Коаліцією цінового обмеження – членами G7 та іншими країнами-учасницями", – повідомляє у четвер пресслужба Ради ЄС.

У повідомленні зазначається, що 20-й пакет "запроваджує комплексний набір із 36 визначень, що охоплюють як сегменти видобутку, так і переробки російського енергетичного сектору, включаючи розвідку, видобуток, переробку та транспортування нафти". "Цей пакет стратегічно спрямований на нових гравців, які нещодавно збільшили свою частку на експортному ринку. Доходи від експорту російської нафти ще більше обмежуються через внесення до списків, зосереджених на екосистемі тіньового флоту, включаючи організації, що працюють у третіх країнах, а також значного морського страховика", – пояснюють в Раді ЄС.

Також ще 46 суден тепер підпадають під заборону доступу до портів та заборону на надання широкого спектру послуг, пов’язаних з морським транспортом, що доводить загальну кількість визначених суден до 632. "Ці заходи спрямовані на танкери, що не входять до ЄС, але є частиною тіньового флоту в обхід механізму обмеження цін на нафту, які в іншому випадку підтримують енергетичний сектор Росії, або перевозять військову техніку для Росії чи крадене українське зерно", – деталізується в повідомленні.

Крім того, 20-й пакет запроваджує обов’язкові перевірки due diligence для продажу танкерів, що ускладнює розширення тіньового флоту Росії, та забороняє надання технічного обслуговування та інших послуг для російських танкерів та криголамів для зрідженого природного газу (ЗПГ).

Також з січня 2027 року буде незаконним надавати послуги терміналу ЗПГ російським організаціям або організаціям, що належать або контролюються громадянами чи операторами Росії.

Нарешті, пакет забороняє операції з двома російськими портами – Мурманськом і Туапсе – та з нафтовим терміналом порту Карімун в Індонезії, які використовуються для обходу обмеження цін на нафту.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:24 23.04.2026
ЄС вперше заборонив експорт машин з програмним керуванням до Киргизстану

ЄС вперше заборонив експорт машин з програмним керуванням до Киргизстану

17:12 23.04.2026
ЄС запровадив санкції до 58 роскомпаній та осіб, причетних до виробництва безпілотників

ЄС запровадив санкції до 58 роскомпаній та осіб, причетних до виробництва безпілотників

17:08 23.04.2026
ЄС запроваджує заборону на транзакції для 20 російських банків

ЄС запроваджує заборону на транзакції для 20 російських банків

16:38 23.04.2026
Нові санкції ЄС проти РФ стосуватимуться 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб

Нові санкції ЄС проти РФ стосуватимуться 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб

16:05 23.04.2026
Україна має шанси відкрити переговори про членство в ЄС в травні-червні, якщо не зупиниться в реформах – розмова Порошенка і Кос

Україна має шанси відкрити переговори про членство в ЄС в травні-червні, якщо не зупиниться в реформах – розмова Порошенка і Кос

15:54 23.04.2026
Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

15:47 23.04.2026
Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

15:41 23.04.2026
Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

15:03 23.04.2026
Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

14:56 23.04.2026
ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

ВАЖЛИВЕ

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

"Метінвест" вчасно та в повному обсязі погасив єврооблігації-2026 на $428 млн

НКРЕКП встановила прайс-кепи на РДН та ВДР у 15 тис. грн/МВт*год та на БР – у 17 тис. грн/МВт*год

Постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини відновлено, заявляють у Братиславі

ОСТАННЄ

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" виготовили габаритну кліть та противагу для шахтного підйому

Кулеба: У 2026 році держава спрямувала близько 16 млрд грн на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення

Україна очікує 2026р від ЕС EUR16,7 млрд Ukraine Support Loan для підтримки бюджету та EUR28,3 млрд на оборону

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для регіональних обленерго з 1 травня на 1,1-10,1%

АРМА відвідало офіс IDS Ukraine та обговорило з менеджментом доступ до фінзвітності

Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

Кешбеком на пальне за місяць скористалися 2 млн українців – Свириденко

НБУ запустив на платформі "Гаразд" розділ з фінграмотності для військових і ветеранів

"Метінвест" вчасно та в повному обсязі погасив єврооблігації-2026 на $428 млн

