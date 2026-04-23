Машинобудівники "ДТЕК Енерго" виготовили габаритну кліть та противагу для шахтного підйому

"Корум Дружківський машзавод" ("Корум ДрМЗ"), що входить до машинобудівної Corum Group ("ДТЕК Енерго"), до кінця квітня планує відвантажити замовнику противагу для шахтного підйому, яка необхідна для урівноваження кліті, повідомив завод у Facebook.

"Противага працюватиме в парі з кліттю, яку підприємство також нещодавно виготовило і відвантажило замовнику", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки противазі система працює стабільніше, а рух підйомних посудин стає плавнішим і без зайвого навантаження на підйомну машину.

Завод також вказує, що відвантажена кліть – габаритна та потужна: при висоті 8,5 м вона може вмістити до 56 шахтарів або вантаж масою до 13,2 тонни, то ж і противага має висоту 6,35 м, а її маса без вантажів і без коуша – 2,75 тонн, з вантажами та коушем – 11,788 тонн.

До комплекту постачання противаги входить підвісний пристрій із коушем та елементами приєднання, затискачі, а також робочі й контрольні напрямні ковзання. Водночас самі вантажі до комплекту не входять.

"Ця противага – не серійний, а адаптований під умови замовника виріб. Рама противаги має низку конструктивних рішень, які підвищують зручність обслуговування та надійність роботи обладнання", – цитується в повідомленні головний інженер-конструктор департаменту з перспективного розвитку Корум ДрМЗ Сергій Астапенков.

"Корум ДрМЗ", релокований 2022 року із Дружківки (Донецька обл.) до м.Дніпро, за даними ресурсу YouControl, 2025 року отримав 26,7 млн грн чистого прибутку, тоді як попереднього року збиток перевищував 45 млн грн. Чистий дохід від реалізації скоротився на 22,5% – до 1 млрд 133 млн грн.

Corum Group – провідний виробник гірничо-шахтного обладнання в Україні. Входить до складу "ДТЕК Енерго" – операційної компанії, що відповідає за видобуток вугілля і виробництво електроенергії з вугілля в структурі енергохолдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова.