16:22 23.04.2026

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" виготовили габаритну кліть та противагу для шахтного підйому

"Корум Дружківський машзавод" ("Корум ДрМЗ"), що входить до машинобудівної Corum Group ("ДТЕК Енерго"), до кінця квітня планує відвантажити замовнику противагу для шахтного підйому, яка необхідна для урівноваження кліті, повідомив завод у Facebook.

"Противага працюватиме в парі з кліттю, яку підприємство також нещодавно виготовило і відвантажило замовнику", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки противазі система працює стабільніше, а рух підйомних посудин стає плавнішим і без зайвого навантаження на підйомну машину.

Завод також вказує, що відвантажена кліть – габаритна та потужна: при висоті 8,5 м вона може вмістити до 56 шахтарів або вантаж масою до 13,2 тонни, то ж і противага має висоту 6,35 м, а її маса без вантажів і без коуша – 2,75 тонн, з вантажами та коушем – 11,788 тонн.

До комплекту постачання противаги входить підвісний пристрій із коушем та елементами приєднання, затискачі, а також робочі й контрольні напрямні ковзання. Водночас самі вантажі до комплекту не входять.

"Ця противага – не серійний, а адаптований під умови замовника виріб. Рама противаги має низку конструктивних рішень, які підвищують зручність обслуговування та надійність роботи обладнання", – цитується в повідомленні головний інженер-конструктор департаменту з перспективного розвитку Корум ДрМЗ Сергій Астапенков.

"Корум ДрМЗ", релокований 2022 року із Дружківки (Донецька обл.) до м.Дніпро, за даними ресурсу YouControl, 2025 року отримав 26,7 млн грн чистого прибутку, тоді як попереднього року збиток перевищував 45 млн грн. Чистий дохід від реалізації скоротився на 22,5% – до 1 млрд 133 млн грн.

Corum Group – провідний виробник гірничо-шахтного обладнання в Україні. Входить до складу "ДТЕК Енерго" – операційної компанії, що відповідає за видобуток вугілля і виробництво електроенергії з вугілля в структурі енергохолдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:23 22.05.2023
Машинобудівники "ДТЕК Енерго" восени планують замінити шахтний вентилятор на шахті "Благодатна"

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" восени планують замінити шахтний вентилятор на шахті "Благодатна"

22:15 15.10.2019
"Корум Україна" оскаржить у суді рішення АМКУ про штраф в 53 млн грн за торги "Львіввугілля"

"Корум Україна" оскаржить у суді рішення АМКУ про штраф в 53 млн грн за торги "Львіввугілля"

20:18 15.10.2019
АМКУ за торги "Львіввугілля" оштрафував "Корум" на 53 млн грн і НВК "Гірські машини" на 3,3 млн грн

АМКУ за торги "Львіввугілля" оштрафував "Корум" на 53 млн грн і НВК "Гірські машини" на 3,3 млн грн

ВАЖЛИВЕ

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

"Метінвест" вчасно та в повному обсязі погасив єврооблігації-2026 на $428 млн

НКРЕКП встановила прайс-кепи на РДН та ВДР у 15 тис. грн/МВт*год та на БР – у 17 тис. грн/МВт*год

ОСТАННЄ

ЄС вперше заборонив експорт машин з програмним керуванням до Киргизстану

ЄС запроваджує заборону на транзакції для 20 російських банків

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

Кулеба: У 2026 році держава спрямувала близько 16 млрд грн на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення

Україна очікує 2026р від ЕС EUR16,7 млрд Ukraine Support Loan для підтримки бюджету та EUR28,3 млрд на оборону

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для регіональних обленерго з 1 травня на 1,1-10,1%

АРМА відвідало офіс IDS Ukraine та обговорило з менеджментом доступ до фінзвітності

Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

Кешбеком на пальне за місяць скористалися 2 млн українців – Свириденко

