Кулеба: У 2026 році держава спрямувала близько 16 млрд грн на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення

Фото: Мінрозвитку громад

Механізм державного замовлення (PSO), за яким держава компенсує перевізнику частину вартості, у I кварталі цього року дав конкретний результат: 5,3 млн пасажирів перевезено "Укрзалізницею" за доступними тарифами, зокрема 2, 6 млн осіб – на прифронтових напрямках або у зворотному сполученні, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Мобільність – це базовий елемент функціонування держави. Особливо під час війни. (…) Один із ключових інструментів – механізм державного замовлення (PSO). У I кварталі цього року він уже дав конкретний результат: 5,3 млн пасажирів перевезено Укрзалізницею за доступними тарифами. Із них 2,6 млн – на прифронтових напрямках або у зворотному сполученні", – написав Кулеба у Телеграмі у четвер.

Як зазначив віцепрем’єр, держава компенсує перевізнику різницю між реальною вартістю перевезення і ціною квитка. Це дозволяє зберігати маршрути, які не є прибутковими, але критично потрібні людям. За його даними, у 2026 році держава спрямувала близько 16 млрд грн на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення.

"Щоб цей підхід працював системно, готуємо законопроєкт про PSO для громадського транспорту. Це дасть можливість містам і регіонам замовляти перевезення і гарантувати їхню стабільність. Паралельно сегментарно працюємо і по інших напрямках. Наступний крок – міжобласні автобусні перевезення", – повідомив Кулеба.

Мінрозвитку оголосило конкурс на 200 маршрутів по всій країні. Це найбільший конкурс за новою цифровою процедурою. Подання документів – повністю онлайн за посиланням. "Йдеться як про ключові коридори – Київ-Одеса, Київ-Львів, Київ-Харків, Харків-Дніпро, Львів-Одеса – так і про маршрути, які тримають зв’язок із прифронтовими територіями: Суми-Київ, Чернігів-Київ, Харків-Київ, Херсон-Миколаїв", – уточнив Кулеба.

За його даними, електронна система довела свою ефективність. На сьогодні вже працюють 112 перевізників на 91 міжобласному маршруті. "PSO показало, що цей підхід працює на залізниці. Наступний крок – так само системно навести порядок у автобусних перевезеннях і побудувати зрозумілу транспортну мережу по всій країн", – наголосив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій.