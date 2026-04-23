Україна очікує 2026р від ЕС EUR16,7 млрд Ukraine Support Loan для підтримки бюджету та EUR28,3 млрд на оборону

Міністерство фінансів України вітає остаточне рішення Євросоюзу про запуск нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan обсягом до EUR90 млрд на 2026-2027 роки та очікує отримання половини від цієї суми цього року, йдеться у релізі відомства у четвер.

"Очікується, що у 2026 та 2027 роках Україна отримуватиме по EUR45 млрд щороку. Зокрема, у 2026 році: EUR16,7 млрд буде спрямовано на бюджетну підтримку; EUR28,3 млрд євро – на оборонні потреби", – йдеться у повідомлені.

Мінфін сподівається, що перший транш планується залучити вже у найближчий місяць, що сприятиме стійкості економіки в умовах війни.

Фінансування залучатиметься через запозичення ЄС на міжнародних ринках капіталу, а зобов’язання за ними будуть забезпечені бюджетним резервом Європейського Союзу. Для надання позики внесено зміни до багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-2027 роки, що створює правові підстави для запозичення та подальшого спрямування коштів Україні.

"Інструмент ЄС на EUR90 млрд стане одним із ключових елементів фінансової стійкості України у 2026-2027 роках… Ухвалене рішення гарантує безперервність фінансування у період боротьби проти російської агресії", – наводяться в релізі слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Раніше міністр зазначав, що загальна потреба бюджету України у 2026 році у зовнішньому фінансуванні складає $52 млрд (EUR44,5 млрд за поточним курсом).

Як повідомлялося, попереднє рішення про EUR90 млрд Ukraine Support Loan Рада ЄС ухвалила 18-19 грудня минулого року, але практична його реалізація була затримана через блокування Угорщини, яка вимагала поновлення транзиту російської нафти через Україну нафтопроводом "Дружба". За даними державного оператора "Укртранснафта", цей транзит був відновлений 22 квітня після завершення ремонтів пошкодженої російськими обстрілами інфраструктури.