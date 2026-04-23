Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

В Раді ЄС пояснюють, що кредит, який буде наданий Україні на період 2026-2027 роки в розмірі 90 млрд євро, має бути погашений Києвом за рахунок репарацій, які повинна буде виплатити Росія.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, в якому пояснюються основні положення кредиту.

"Поправки до регламенту ЄС щодо багаторічної фінансової структури, прийняті сьогодні, підтверджують, що кредит на підтримку України фінансуватиметься за рахунок запозичень ЄС на ринках капіталу та буде підкріплений бюджетним резервом ЄС. Кредит має бути погашений за рахунок репарацій, що належать Росії Україні", – йдеться в пресрелізі.

Щодо початку виплат, то в Раді ЄС наголосили, що ухвалене сьогодні рішення щодо останнього ключового законодавчого акту, який лежить в основі позики ЄС, узгодженої Європейською Радою у грудні минулого року, дозволить Європейській комісії розпочати виплати якомога швидше, у другому кварталі 2026 року.

"Позика допоможе покрити найнагальніші бюджетні потреби країни та потреби оборонно-промислового потенціалу у 2026 та 2027 роках у рамках надійної та умовної системи. Фінансування буде пов’язане з виконанням суворих умов з боку України, таких як дотримання верховенства права, включаючи боротьбу з корупцією", – наголосили в Раді ЄС.

Крім того, в повідомленні нагадується, що Рада ЄС ще 24 лютого ухвалила регламент про створення кредиту на підтримку України, а також регламент, що дозволяє надходження коштів через Механізм підтримки України, який є спеціалізованим інструментом ЄС для надання Україні стабільної та передбачуваної фінансової підтримки. Безпосередньо регламент щодо кредиту на підтримку України був узгоджений у рамках процедури посиленої співпраці за участю 24 держав-членів, без Угорщини, Словаччини та Чехії.

Також в пресрелізі детально прописано, як саме буде розподілено фінансування. "Фінансування допоможе зміцнити європейську та українську оборонну промисловість. Воно буде надано двома способами з наступним орієнтовним розподілом: 30 млрд євро на макроекономічну підтримку України, що надається через макрофінансову допомогу або через Механізм допомоги Україні. Ці кошти можуть бути використані для задоволення найнагальніших бюджетних потреб України. 60 млрд євро на спроможність України інвестувати в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції", – йдеться в повідомленні.

В Раді ЄС наголосили, що фінансування надасть Україні "вирішальний та своєчасний доступ" до оборонної продукції від оборонної промисловості України, ЄС, країн ЄЕЗ-ЄАВТ, а також інших третіх країн. "Ці треті країни повинні або укласти двосторонню угоду з Союзом відповідно до регламенту SAFE (фінансовий інструмент ЄС для допомоги державам-членам інвестувати в оборону), або продемонструвати виконання певних умов та зобов’язань. Крім того, можуть застосовуватися цільові відступи, якщо військові потреби України вимагатимуть термінового постачання оборонної продукції, недоступної в Україні, ЄС, країнах ЄЕЗ-ЄАВТ або цих третіх країнах", – деталізували в Раді.

Виплати будуть доступні відповідно до фінансових потреб України, визначених стратегією фінансування, підготовленою самою Україною.

В повідомленні зазначається, що після позитивної оцінки стратегії України, Європейська комісія 1 квітня цього року подала пропозицію щодо імплементаційного рішення Ради, яким схвалюється ця позитивна оцінка Стратегії фінансування України та надається Україні фінансова та економічна допомога.