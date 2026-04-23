15:19 23.04.2026

НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для регіональних обленерго з 1 травня на 1,1-10,1%

З 1 травня 2026 року тарифи на послуги з розподілу електричної енергії регіональних операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) зростуть на 1,1-10,1% – для першого класу напруги споживачів, і на 3,7-7,7% – для другого класу.

Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), закріпивши його відповідними постановами для кожного обленерго окремо на засіданні 21 квітня.

"Рішення схвалені з урахуванням норм постанови Кабінету міністрів України від 07.02.2025 № 142 у частині необхідності виконання ОСР пов’язаних (супутніх) робіт/заходів по виконанню інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури систем розподілу", – говориться в обгрунтуванні регулятора щодо причин підвищення тарифів.

Окрім того, у зв’язку із значним коливанням цін на ринку е/е у першому кварталі 2026 р., виникла необхідність у коригуванні витрат на купівлю е/е з метою компенсації технологічних втрат на її розподіл у бік збільшення.

З 1 травня найвищий тариф на розподіл е/е в Україні серед обласних ОСР для першого класу напруги споживачів діятиме для Херсонобленерго – 931,90 грн/МВт*год, найнижчий – для Запоріжжяобленерго – 313,47 грн/МВт*год.

Водночас, для другого класу напруги споживачів найвищий тариф на розподіл встановлений для ДТЕК Донецькі електромережі – 3 764,28 грн/МВт*год, найнижчий – для ДТЕК Київські електромережі – 1 003,12 грн/МВт*год.

НКРЕКП постановами від 5 грудня 2025 р. встановила тарифи на розподіл е/е для кожного ОСР на період з 1 січня до 1 квітня 2026 р., з послідуючим їх підвищенням на другому етапі з 1 квітня і на період дії до 31 грудня 2026 р.

Однак у зв’язку з рішенням регулятора підвищити тарифи з 1 травня, попередньо встановлені тарифи діяли тільки протягом одного місяця – з 1 по 30 квітня.

Таким чином НКРЕКП з 1 травня підвищила тарифи для ОСР другий місяць поспіль.

Тарифи на розподіл е/ез 01.05.2026 (грн/МВт*год)

  Діючі З 1 травня по 31 грудня 2026р. Зміни (%)
Тарифи на розподіл е/е із застосуванням стимулюючого регулювання
  1 клас 2 клас 1 клас 2 клас 1 клас 2 клас
Вінницяобленерго 488,10 2752,18 528,48 2921,68 8,3 6,2
Волиньобленерго 329,51 2176,57 357,22 2278,42 8,4 4,7
ДТЕК Дніпровські електромережі 320,67 1694,44 345,91 1781,16 7,9 5,1
ДТЕК Донецькі електромережі 686,61 3499,03 753,82 3764,28 9,8 7,6
Житомиробленерго 506,18 2577,97 549,36 2735,32 8,5 6,1
Закарпаттяобленерго 644,00 2820,11 691,67 2986,28 7,4 5,9
Запоріжжяобленерго 292,67 2747,44 313,47 2849,82 7,1 3,7
ДТЕК Київські електромережі 295,51 943,46 315,72 1003,12 6,8 6,3
ДТЕК Київські регіональні електромережі 563,21 2024,40 621,52 2175,33 1,1 7,5
Кіровоградобленерго 748,85 2511,13 814,85 2647,70 8,8 5,4
Львівобленерго 417,28 2115,92 455,80 2257,96 9,2 6,7
Миколаївобленерго 649,08 2752,39 696,75 2926,73 7,3 6,3
ДТЕК Одеські електромережі 429,14 2328,25 469,87 2486,29 9,5 6,8
Полтаваобленерго 344,04 2476,51 371,31 2615,27 7,9 5,6
Прикарпаттяобленерго 463,89 2689,09 499,72 2824,96 7,7 5,1
Рівнеобленерго 422,66 2156,77 457,91 2300,95 8,3 6,7
Сумиобленерго 481,32 3358,31 520,45 3594,94 8,1 7,0
Тернопільобленерго 537,36 2592,46 584,36 2743,02 8,7 5,8
Харківобленерго 620,25 2533,18 657,59 2629,55 6,0 3,8
Херсонобленерго 867,84 2625,50 931,90 2751,86 7,4 4,8
Хмельницькобленерго 587,13 2698,48 633,81 2859,76 7,9 6,0
Черкасиобленерго 349,61 2226,77 383,69 2375,95 9,7 6,7
Чернівціобленерго 330,60 2372,54 364,08 2552,80 10,1 7,6
Чернігівобленерго 640,68 3093,91 703,92 3332,73 9,8 7,7
ДТЕК Високовольтні мережі 150,06 5441,90 160,85 5659,10 7,2 4,0
ПЕЕМ ЦЕК 262,72 1783,71 288,41 1913,23 9,8 7,3
тарифи на розподіл е/е із застосуванням методології "витрати плюс"
Атомсервіс 137,24 1878,94 140,79 1918,22 2,6 2,1
Регіональні електричні мережі 229,82 471,35 140,81 130,22 - -
ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля 677,39 681,14 682,65 686,43 0,8 0,8
Нафтогаз тепло (Новояворівськ) 398,09 1771,55 427,34 1869,57 7,3 5,5
Нафтогаз тепло (Новий Розділ) 390,07 2436,15 417,61 2518,79 7,1 3,4
Укрзалізниця 535,39 2024,35 591,16 2231,70 10,4 10,2

Джерело: за розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна" за даними НКРЕКП

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:42 20.04.2026
Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

Частина Рівного залишилася без електроенергії через аварійне знеструмлення – ОВА

12:12 20.04.2026
"Оператор ринку" анонсував нові торги гарантіями походження е/е на поточний тиждень

"Оператор ринку" анонсував нові торги гарантіями походження е/е на поточний тиждень

18:09 10.04.2026
Експериментальний проєкт впровадження систем резервного живлення у будинках Києва приймає заявки до 15 квітня

Експериментальний проєкт впровадження систем резервного живлення у будинках Києва приймає заявки до 15 квітня

09:47 09.04.2026
Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

Підвищення тарифів на мобільний зв'язок у січні-лютому на 15% збільшує річну інфляцію на 0,25 в.п. – НБУ

18:18 06.04.2026
Україна в березні скоротила імпорт е/е на 25% та відновила експорт – DIXI Group

Україна в березні скоротила імпорт е/е на 25% та відновила експорт – DIXI Group

17:26 06.04.2026
На Закарпатті власник ТЦ "PLAZA" 5 років платив за світло за тарифами для населення – прокуратура

На Закарпатті власник ТЦ "PLAZA" 5 років платив за світло за тарифами для населення – прокуратура

02:16 03.04.2026
Графіки відключень спричинені низьким рівнем прайс-кепів на ринку е/е – ексглава "Укренерго"

Графіки відключень спричинені низьким рівнем прайс-кепів на ринку е/е – ексглава "Укренерго"

17:29 01.04.2026
"Укрпошта" з 1 квітня підвищила ціни на пересилання посилок

"Укрпошта" з 1 квітня підвищила ціни на пересилання посилок

11:26 30.03.2026
Експорт електроенергії з України через CBAM та відсутність верифікації стає невигідним – ексміністр енергетики

Експорт електроенергії з України через CBAM та відсутність верифікації стає невигідним – ексміністр енергетики

21:53 24.03.2026
"Укренерго" не планує обмежувати електроспоживання у середу

"Укренерго" не планує обмежувати електроспоживання у середу

ВАЖЛИВЕ

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

"Метінвест" вчасно та в повному обсязі погасив єврооблігації-2026 на $428 млн

НКРЕКП встановила прайс-кепи на РДН та ВДР у 15 тис. грн/МВт*год та на БР – у 17 тис. грн/МВт*год

Постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини відновлено, заявляють у Братиславі

ОСТАННЄ

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

АРМА відвідало офіс IDS Ukraine та обговорило з менеджментом доступ до фінзвітності

Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

Кешбеком на пальне за місяць скористалися 2 млн українців – Свириденко

НБУ запустив на платформі "Гаразд" розділ з фінграмотності для військових і ветеранів

"Метінвест" вчасно та в повному обсязі погасив єврооблігації-2026 на $428 млн

НКРЕКП встановила прайс-кепи на РДН та ВДР у 15 тис. грн/МВт*год та на БР – у 17 тис. грн/МВт*год

В Україні значно зросли продажі садових товарів

Постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини відновлено, заявляють у Братиславі

Україна утримує 33% світового експорту соняшникової олії, попри агресивну експансію РФ – аналітики

