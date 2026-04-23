НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для регіональних обленерго з 1 травня на 1,1-10,1%
З 1 травня 2026 року тарифи на послуги з розподілу електричної енергії регіональних операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) зростуть на 1,1-10,1% – для першого класу напруги споживачів, і на 3,7-7,7% – для другого класу.
Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), закріпивши його відповідними постановами для кожного обленерго окремо на засіданні 21 квітня.
"Рішення схвалені з урахуванням норм постанови Кабінету міністрів України від 07.02.2025 № 142 у частині необхідності виконання ОСР пов’язаних (супутніх) робіт/заходів по виконанню інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури систем розподілу", – говориться в обгрунтуванні регулятора щодо причин підвищення тарифів.
Окрім того, у зв’язку із значним коливанням цін на ринку е/е у першому кварталі 2026 р., виникла необхідність у коригуванні витрат на купівлю е/е з метою компенсації технологічних втрат на її розподіл у бік збільшення.
З 1 травня найвищий тариф на розподіл е/е в Україні серед обласних ОСР для першого класу напруги споживачів діятиме для Херсонобленерго – 931,90 грн/МВт*год, найнижчий – для Запоріжжяобленерго – 313,47 грн/МВт*год.
Водночас, для другого класу напруги споживачів найвищий тариф на розподіл встановлений для ДТЕК Донецькі електромережі – 3 764,28 грн/МВт*год, найнижчий – для ДТЕК Київські електромережі – 1 003,12 грн/МВт*год.
НКРЕКП постановами від 5 грудня 2025 р. встановила тарифи на розподіл е/е для кожного ОСР на період з 1 січня до 1 квітня 2026 р., з послідуючим їх підвищенням на другому етапі з 1 квітня і на період дії до 31 грудня 2026 р.
Однак у зв’язку з рішенням регулятора підвищити тарифи з 1 травня, попередньо встановлені тарифи діяли тільки протягом одного місяця – з 1 по 30 квітня.
Таким чином НКРЕКП з 1 травня підвищила тарифи для ОСР другий місяць поспіль.
Тарифи на розподіл е/ез 01.05.2026 (грн/МВт*год)
|Діючі
|З 1 травня по 31 грудня 2026р.
|Зміни (%)
|Тарифи на розподіл е/е із застосуванням стимулюючого регулювання
|1 клас
|2 клас
|1 клас
|2 клас
|1 клас
|2 клас
|Вінницяобленерго
|488,10
|2752,18
|528,48
|2921,68
|8,3
|6,2
|Волиньобленерго
|329,51
|2176,57
|357,22
|2278,42
|8,4
|4,7
|ДТЕК Дніпровські електромережі
|320,67
|1694,44
|345,91
|1781,16
|7,9
|5,1
|ДТЕК Донецькі електромережі
|686,61
|3499,03
|753,82
|3764,28
|9,8
|7,6
|Житомиробленерго
|506,18
|2577,97
|549,36
|2735,32
|8,5
|6,1
|Закарпаттяобленерго
|644,00
|2820,11
|691,67
|2986,28
|7,4
|5,9
|Запоріжжяобленерго
|292,67
|2747,44
|313,47
|2849,82
|7,1
|3,7
|ДТЕК Київські електромережі
|295,51
|943,46
|315,72
|1003,12
|6,8
|6,3
|ДТЕК Київські регіональні електромережі
|563,21
|2024,40
|621,52
|2175,33
|1,1
|7,5
|Кіровоградобленерго
|748,85
|2511,13
|814,85
|2647,70
|8,8
|5,4
|Львівобленерго
|417,28
|2115,92
|455,80
|2257,96
|9,2
|6,7
|Миколаївобленерго
|649,08
|2752,39
|696,75
|2926,73
|7,3
|6,3
|ДТЕК Одеські електромережі
|429,14
|2328,25
|469,87
|2486,29
|9,5
|6,8
|Полтаваобленерго
|344,04
|2476,51
|371,31
|2615,27
|7,9
|5,6
|Прикарпаттяобленерго
|463,89
|2689,09
|499,72
|2824,96
|7,7
|5,1
|Рівнеобленерго
|422,66
|2156,77
|457,91
|2300,95
|8,3
|6,7
|Сумиобленерго
|481,32
|3358,31
|520,45
|3594,94
|8,1
|7,0
|Тернопільобленерго
|537,36
|2592,46
|584,36
|2743,02
|8,7
|5,8
|Харківобленерго
|620,25
|2533,18
|657,59
|2629,55
|6,0
|3,8
|Херсонобленерго
|867,84
|2625,50
|931,90
|2751,86
|7,4
|4,8
|Хмельницькобленерго
|587,13
|2698,48
|633,81
|2859,76
|7,9
|6,0
|Черкасиобленерго
|349,61
|2226,77
|383,69
|2375,95
|9,7
|6,7
|Чернівціобленерго
|330,60
|2372,54
|364,08
|2552,80
|10,1
|7,6
|Чернігівобленерго
|640,68
|3093,91
|703,92
|3332,73
|9,8
|7,7
|ДТЕК Високовольтні мережі
|150,06
|5441,90
|160,85
|5659,10
|7,2
|4,0
|ПЕЕМ ЦЕК
|262,72
|1783,71
|288,41
|1913,23
|9,8
|7,3
|тарифи на розподіл е/е із застосуванням методології "витрати плюс"
|Атомсервіс
|137,24
|1878,94
|140,79
|1918,22
|2,6
|2,1
|Регіональні електричні мережі
|229,82
|471,35
|140,81
|130,22
|-
|-
|ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля
|677,39
|681,14
|682,65
|686,43
|0,8
|0,8
|Нафтогаз тепло (Новояворівськ)
|398,09
|1771,55
|427,34
|1869,57
|7,3
|5,5
|Нафтогаз тепло (Новий Розділ)
|390,07
|2436,15
|417,61
|2518,79
|7,1
|3,4
|Укрзалізниця
|535,39
|2024,35
|591,16
|2231,70
|10,4
|10,2
Джерело: за розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна" за даними НКРЕКП