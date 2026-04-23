НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для регіональних обленерго з 1 травня на 1,1-10,1%

З 1 травня 2026 року тарифи на послуги з розподілу електричної енергії регіональних операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) зростуть на 1,1-10,1% – для першого класу напруги споживачів, і на 3,7-7,7% – для другого класу.

Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), закріпивши його відповідними постановами для кожного обленерго окремо на засіданні 21 квітня.

"Рішення схвалені з урахуванням норм постанови Кабінету міністрів України від 07.02.2025 № 142 у частині необхідності виконання ОСР пов’язаних (супутніх) робіт/заходів по виконанню інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури систем розподілу", – говориться в обгрунтуванні регулятора щодо причин підвищення тарифів.

Окрім того, у зв’язку із значним коливанням цін на ринку е/е у першому кварталі 2026 р., виникла необхідність у коригуванні витрат на купівлю е/е з метою компенсації технологічних втрат на її розподіл у бік збільшення.

З 1 травня найвищий тариф на розподіл е/е в Україні серед обласних ОСР для першого класу напруги споживачів діятиме для Херсонобленерго – 931,90 грн/МВт*год, найнижчий – для Запоріжжяобленерго – 313,47 грн/МВт*год.

Водночас, для другого класу напруги споживачів найвищий тариф на розподіл встановлений для ДТЕК Донецькі електромережі – 3 764,28 грн/МВт*год, найнижчий – для ДТЕК Київські електромережі – 1 003,12 грн/МВт*год.

НКРЕКП постановами від 5 грудня 2025 р. встановила тарифи на розподіл е/е для кожного ОСР на період з 1 січня до 1 квітня 2026 р., з послідуючим їх підвищенням на другому етапі з 1 квітня і на період дії до 31 грудня 2026 р.

Однак у зв’язку з рішенням регулятора підвищити тарифи з 1 травня, попередньо встановлені тарифи діяли тільки протягом одного місяця – з 1 по 30 квітня.

Таким чином НКРЕКП з 1 травня підвищила тарифи для ОСР другий місяць поспіль.

Тарифи на розподіл е/ез 01.05.2026 (грн/МВт*год)

Діючі З 1 травня по 31 грудня 2026р. Зміни (%) Тарифи на розподіл е/е із застосуванням стимулюючого регулювання 1 клас 2 клас 1 клас 2 клас 1 клас 2 клас Вінницяобленерго 488,10 2752,18 528,48 2921,68 8,3 6,2 Волиньобленерго 329,51 2176,57 357,22 2278,42 8,4 4,7 ДТЕК Дніпровські електромережі 320,67 1694,44 345,91 1781,16 7,9 5,1 ДТЕК Донецькі електромережі 686,61 3499,03 753,82 3764,28 9,8 7,6 Житомиробленерго 506,18 2577,97 549,36 2735,32 8,5 6,1 Закарпаттяобленерго 644,00 2820,11 691,67 2986,28 7,4 5,9 Запоріжжяобленерго 292,67 2747,44 313,47 2849,82 7,1 3,7 ДТЕК Київські електромережі 295,51 943,46 315,72 1003,12 6,8 6,3 ДТЕК Київські регіональні електромережі 563,21 2024,40 621,52 2175,33 1,1 7,5 Кіровоградобленерго 748,85 2511,13 814,85 2647,70 8,8 5,4 Львівобленерго 417,28 2115,92 455,80 2257,96 9,2 6,7 Миколаївобленерго 649,08 2752,39 696,75 2926,73 7,3 6,3 ДТЕК Одеські електромережі 429,14 2328,25 469,87 2486,29 9,5 6,8 Полтаваобленерго 344,04 2476,51 371,31 2615,27 7,9 5,6 Прикарпаттяобленерго 463,89 2689,09 499,72 2824,96 7,7 5,1 Рівнеобленерго 422,66 2156,77 457,91 2300,95 8,3 6,7 Сумиобленерго 481,32 3358,31 520,45 3594,94 8,1 7,0 Тернопільобленерго 537,36 2592,46 584,36 2743,02 8,7 5,8 Харківобленерго 620,25 2533,18 657,59 2629,55 6,0 3,8 Херсонобленерго 867,84 2625,50 931,90 2751,86 7,4 4,8 Хмельницькобленерго 587,13 2698,48 633,81 2859,76 7,9 6,0 Черкасиобленерго 349,61 2226,77 383,69 2375,95 9,7 6,7 Чернівціобленерго 330,60 2372,54 364,08 2552,80 10,1 7,6 Чернігівобленерго 640,68 3093,91 703,92 3332,73 9,8 7,7 ДТЕК Високовольтні мережі 150,06 5441,90 160,85 5659,10 7,2 4,0 ПЕЕМ ЦЕК 262,72 1783,71 288,41 1913,23 9,8 7,3 тарифи на розподіл е/е із застосуванням методології "витрати плюс" Атомсервіс 137,24 1878,94 140,79 1918,22 2,6 2,1 Регіональні електричні мережі 229,82 471,35 140,81 130,22 - - ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля 677,39 681,14 682,65 686,43 0,8 0,8 Нафтогаз тепло (Новояворівськ) 398,09 1771,55 427,34 1869,57 7,3 5,5 Нафтогаз тепло (Новий Розділ) 390,07 2436,15 417,61 2518,79 7,1 3,4 Укрзалізниця 535,39 2024,35 591,16 2231,70 10,4 10,2

Джерело: за розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна" за даними НКРЕКП