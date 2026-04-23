Інтерфакс-Україна
Економіка
14:28 23.04.2026

АРМА відвідало офіс IDS Ukraine та обговорило з менеджментом доступ до фінзвітності

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Ярослава Максименко під час візиту до офісу групи компаній IDS Ukraine у Києві у четвер обговорила з керівництвом активів механізми надання фінансової звітності та операційні аспекти збереження вартості арештованого активу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялось, 14 квітня АРМА звернулося до групи компаній IDS Ukraine з вимогою надати повну звітну інформацію про підсумки діяльності за 2025 рік для проведення контролю за управлінням арештованими активами та підготовки до конкурсу, повідомила пресслужба відомства у вівторок.

"Цей візит відбувся для обговорення подальшого управління арештованим активом через пошук управителя на конкурсній основі. Метою є забезпечення доступу до надання фінансової звітності та комунікація з менеджментом для з’ясування проблемних операційних питань, які можуть зашкодити подальшому управлінню, а також з’ясування аспектів, важливих для забезпечення безперебійної роботи", – зазначила Максименко.

Вона підкреслила, що візит відбувся в межах підготовки до оголошення конкурсу на пошук управителя активами групи, які належать підсанкційному в Україні, США та ЄС Михайлу Фрідману.

Як зазначила голова АРМА, кейс IDS є одним із найбільших і найскладніших економічних активів у портфелі агентства через складну структуру групи компаній. Пріоритетом залишається забезпечення безперервності виробництва та збереження капіталізації активу. За оцінками агентства, процедура відбору управителя через систему Prozorro може тривати близько двох місяців.

Зі свого боку в IDS Ukraine в заяві від 22 квітня йдеться про те, що агентство не має повноважень здійснювати перевірку офісів чи виробничих потужностей, оскільки в управління АРМА передані виключно корпоративні права (акції та частки), а не нерухоме майно. У компанії зауважили, що за законом доступ до активів надається лише за вимогою прокурора для ідентифікації майна, а перевірка ефективності управління можлива лише після призначення управителя, якого наразі немає.

Попри відсутність правових підстав для доступу до приміщень, у групі висловили готовність надати всю запитувану фінансову звітність у встановлені строки.

Гендиректор IDS Марко Ткачук підкреслив важливість прямої взаємодії з агентством.

"Ми вдячні за взаємодію і будемо рухатися в процедурах відповідно до закону", – сказав він під час спілкування з журналістами.

Окрему увагу під час спілкування сторони приділили результатам оцінки вартості групи компаній. Максименко пояснила, що показники, які зафіксовані АРМА, базуються на документації, отриманій безпосередньо від IDS. Вона зауважила, що питання оцінки не можна зводити до єдиної цифри, оскільки наразі існує кілька оцінок, проведених у різні періоди, зокрема й у судовому порядку. За словами голови АРМА, розбіжності у вартості порівняно з попередніми роками зумовлені різними методологіями, датами проведення розрахунків та валютою оцінки.

Раніше, у листопаді 2025 року, АРМА вже намагалося обрати управителя для активів компанії, проте умови тендеру зазнали жорсткої критики з боку потенційних учасників ринку. Компанії, що мали намір взяти участь у конкурсі, звернулися до Антимонопольного комітету України (АМКУ) зі скаргами на дискримінаційні вимоги. Зокрема, йшлося про штучне обмеження конкуренції через вимогу щодо наявності вузькопрофільних спеціалістів та обмеження за основним видом діяльності.

Окрім процедурних суперечок, навколо активів триває кримінальне провадження. У грудні 2025 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов потенційних учасників конкурсу та зобов’язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочати досудове розслідування щодо можливого перевищення службових повноважень керівництвом АРМА під час відбору управителя. Паралельно Агентство звернулося до правоохоронних органів із заявою про ознаки дій, спрямованих на виведення ресурсів із компаній групи.

У ВАКС триває розгляд позову Міністерства юстиції щодо стягнення 100% акцій підприємств групи IDS Ukraine у дохід держави. Йдеться про активи, якими опосередковано володіли підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов. До остаточного рішення суду, засідання за яким розписано до літа 2026 року, АРМА зобов’язане забезпечити збереження виробничого потенціалу об’єкта.

