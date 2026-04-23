Інтерфакс-Україна
Економіка
14:22 23.04.2026

Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна дзеркально відповідає РФ на її удари по енергетиці й атакує те, що болісно для Росії, на сьогодні їхні втрати вимірюються вже десятками мільярдів доларів, заявив президент Володимир Зеленський.

"Що стосується наших відповідей на російські удари по нашій енергетиці – безумовно, вони дзеркальні. Безумовно, ми атакуємо те, що болісно для Росії… Сьогодні їхні втрати вимірюються вже десятками мільярдів. Це критичні втрати для Росії," – сказав Зеленський журналістам у четвер.

Він зазначив, що Росія не хоче зупинятися і продовжує бити по українцях і енергетиці, тому Україна продовжить відповідати на найбільші спроможності РФ генерувати енергетику і будувати нову зброю.

За словами президента, це один із шляхів, як тиснути на Росію.

Теги: #удари #енергетика_рф #втрати

