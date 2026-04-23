Кешбеком на пальне за місяць скористалися 2 млн українців – Свириденко

Кешбеком на пальне з 20 березня вже скористалися 2 млн українців, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у Телеграм у четвер.

За її словами, понад 91% учасників – власники авто масового сегмента, найпоширеніші моделями якого є Volkswagen Passat і Golf, Renault Megane, Skoda Octavia і Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а також автомобілі ВАЗ. Глава уряду уточнила, що більшість авто – віком 10-20 років, а понад 80% авто мають двигуни об’ємом до 2,5 л.

Зі свого боку СЕО мережі АЗК WOG Андрій Пивоварський під час "Businessbreakfast з Володимиром Федоріним" від Forbes Ukraine у середу звернув увагу на те, що держава не витрачає додаткових коштів з бюджету на програму "Кешбек на пальне", оскільки вона отримала незаплановані надходження від розмитнення набагато дорожчого пального.

"Наприклад, у бюджеті розраховували на $700 за тонну дизелю на світових ринках, а стало $1600. В результаті було отримано більше ПДВ з розмитнення. За нашими розрахунками, за березень-квітень додатково по місяцю держава отримає 1,5-1,6 млрд грн на розмитненні. Наскільки нам відомо, на кешбек витрачається 20-25 млн в день. Отже, держава не використає весь додатковий ПДВ", – зазначив Пивоварський.

Він назвав рішення про кешбек на пальне "досить виваженим на час невизначеності, аби підтримати тих, кому це абсолютно необхідно". СЕО WOG додав, що серед його знайомих, які мають дорогі авто, ніхто не підключав кешбек від держави. За його словами, люди з дорогими машинами не думають про те, як оплатити комунальні послуги, на що серед іншого можна витратити гроші кешбека.

Як повідомлялося з посиланням на міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, за тиждень використання програми "Кешбек на пальне" частка безготівкових розрахунків в мережах АЗК збільшилася на 12%. За його словами, на день українцям нараховується 20 млн грн коштів за купівлю пального.

Програма "Кешбек на пальне" почала діяти з 20 березня і розрахована до 1 травня 2026 року. Якщо споживач вже користується "Національним кешбеком", компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою. Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у "Дії". Нараховані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку ЗСУ.

Як заявляв уряд, програма запроваджена для допомоги населенню після підвищення цін на паливо, що почалось у березні.