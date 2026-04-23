НБУ запустив на платформі "Гаразд" розділ з фінграмотності для військових і ветеранів

Національний банк України (НБУ) запустив на своїй освітній платформі з фінансової грамотності "Гаразд" спеціалізований розділ "Захисникам та їхнім родинам" для військових, ветеранів та членів їхніх сімей, повідомив голова регулятора Андрій Пишний.

"Наш орієнтир – щоб через три роки інклюзія стала базовою вимогою як достатність капіталу чи рівень ліквідності, а ветерани мали реальний вибір і рівний доступ до фінансових послуг", – сказав він під час III Veterans’ Reintegration Conference 2026 у вівторок.

Як повідомили в Нацбанку, розділ створено в межах проєкту "Фінансова грамотність для захисників та захисниць України" для підвищення рівня фінансових знань військових, ветеранів та членів їхніх родин, допомоги в управлінні особистими фінансами, уникненні фінансових ризиків і формуванні довгострокової фінансової безпеки.

У новому розділі вже доступно понад 80 інформаційних матеріалів, зокрема статті, чеклісти, покрокові алгоритми дій, інструкції, шаблони для фінансового планування, а також навігатор з корисними контактами та онлайн-ресурсами.

Матеріали об’єднано у вісім тематичних блоків, серед яких фінанси під час служби, бюджет і заощадження, банківські послуги, кредити і борги, страхування, захист від шахрайства, а також фінансові питання для ветеранів і родин захисників.

Перед запуском нового розділу НБУ разом із партнерами провів опитування для вивчення освітніх запитів військових, ветеранів та їхніх близьких. Участь у ньому взяли 1013 респонденти, серед яких – чинні військовослужбовці, ветерани та члени родин захисників.

Майже половина опитаних оцінила свій рівень фінансової грамотності як середній, тоді як 31% визнав, що їхні знання є низькими або дуже низькими. Найбільші труднощі, за даними дослідження, стосуються кредитів, управління боргами, розуміння фінансових пільг, захисту від шахрайства та планування сімейного бюджету

У центробанку також повідомили, що цьогоріч представлять Стратегію фінансової інклюзії з фокусом на військових і ветеранах, презентують скорингову модель самооцінки фінансових установ як роботодавців і надавачів фінпослуг та продовжать масштабування Хартії фінансової інклюзії і реінтеграції ветеранів, до якої вже долучилися 78 фінансових установ, зокрема 42 банки, 35 страхових компаній і Національна асоціація страховиків України.

Як повідомлялося, Нацбанк та Європейський банк реконструкції та розвитку у квітні 2024 року підписали меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів війни в Україні, зокрема для просування Хартії з фінансової інклюзії і реінтеграції ветеранів.