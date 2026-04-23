Інтерфакс-Україна
Економіка
12:35 23.04.2026

"Метінвест" вчасно та в повному обсязі погасив єврооблігації-2026 на $428 млн

2 хв читати
"Метінвест" вчасно та в повному обсязі погасив єврооблігації-2026 на $428 млн

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", повністю погасила єврооблігації на $428 млн зі ставкою 8,5% річних, термін сплати за якими наступив 23 квітня 2026 року.

"Група успішно завершила погашення облігацій 2026 року, що стало ще одним важливим етапом для "Метінвесту" в умовах війни. Погашення здійснено завдяки власному грошовому потоку, зокрема, за рахунок оптимізації оборотного капіталу", – наводяться слова СЕО групи "Метінвест" Юрія Риженкова у повідомленні на сайті у четвер.

CEO нагадав, що на сьогоднішній день "Метінвест" повністю погасив вже три випуски облігацій, а сукупний обсяг виплат за цими інструментами перевищив $1 млрд.

"Із покращенням ринкових умов "Метінвест" і надалі розглядатиме можливості залучення фінансування на ринках боргового капіталу відповідно до своїх потреб. Це погашення підтверджує дисциплінований підхід Групи до системи фінансового управління та послідовне виконання зобов’язань перед стейкхолдерами", – наголосив Риженков.

Згідно зі звітом, "Метінвест" у 2025 році скоротила загальний борг на 15% – з $1,705 млрд до $1,441 млрд та має сплатити за ним у 2026 році $470 млн, з яких $428 млн – за єврооблігаціями-2026 (сума виплат наведена без нарахованих відсотків, зборів, комісій та дисконтів, револьверного торгового фінансування та лізингових зобов’язань).

У 2027 році "Метінвест" має сплатити $351 млн, з яких $332 млн за облігаціями-2027 зі ставкою 7,65% річних, у 2028 році – $18 млн, а у 2029 році – $550 млн, з яких $500 млн за єврооблігаціями-2029 зі ставкою 7,75% річних.

У структурі боргу на кінець минулого року частка євробондів складала 88%, фінансування капітальних інвестицій – 5%, торгове фінансування – 2%, решта – 5%.

"Метінвест" у 2025 році зменшив виручку на 6% порівняно із попереднім роком – до $7,242 млрд, EBITDA – на 24,2%, до $765 млн, чистий збиток – в 6 разів, до $191 млн. При цьому компанія отримала операційний прибуток $319 млн та прибуток до оподаткування $77 млн проти операційного збитку $858 млн та збитку до оподаткування $1,138 млрд роком раніше.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест #єврооблігації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:20 20.04.2026
Галузевими топ-інвесторами за час війни є ДТЕК, "Київстар", "Метінвест", МХП, Carlsberg, Dragon, NOVA – NV

Галузевими топ-інвесторами за час війни є ДТЕК, "Київстар", "Метінвест", МХП, Carlsberg, Dragon, NOVA – NV

14:12 13.04.2026
"Метінвест" має намір повністю погасити євробонди-2026, вони подорожчали до 98,5% від номіналу

"Метінвест" має намір повністю погасити євробонди-2026, вони подорожчали до 98,5% від номіналу

08:47 13.04.2026
ГЗК "Метінвесту" в 2025р працювали на 50%, виробництво італійських прокатних заводів зросло майже на третину

ГЗК "Метінвесту" в 2025р працювали на 50%, виробництво італійських прокатних заводів зросло майже на третину

08:46 13.04.2026
"Метінвест" у 2025р знизив продажі в Україні на 11% та наростив в Європі на 3%

"Метінвест" у 2025р знизив продажі в Україні на 11% та наростив в Європі на 3%

19:10 10.04.2026
"Метінвест" у 2025р знизив капінвестиції на 14%

"Метінвест" у 2025р знизив капінвестиції на 14%

18:24 03.04.2026
"Метінвест" спрямував 6,1 млн грн у капремонт ділянки коксової рампи "Запоріжкоксу"

"Метінвест" спрямував 6,1 млн грн у капремонт ділянки коксової рампи "Запоріжкоксу"

07:10 13.03.2026
Україна аргументовано просить у ЄС фіндопомоги у декарбонізації металургії – "Метінвест"

Україна аргументовано просить у ЄС фіндопомоги у декарбонізації металургії – "Метінвест"

20:04 09.03.2026
"Метінвест" працює над експортом бункерів-криївок, зокрема для облаштування кордону між Польщею і РФ - СОО

"Метінвест" працює над експортом бункерів-криївок, зокрема для облаштування кордону між Польщею і РФ - СОО

16:18 03.03.2026
"Метінвест" розпочав випуск наземних укриттів для захисту у портах та ТЕЦ і захищають від уламків, планує їх експортувати

"Метінвест" розпочав випуск наземних укриттів для захисту у портах та ТЕЦ і захищають від уламків, планує їх експортувати

16:49 24.02.2026
"Метінвест" спрямував на підтримку України за 4 роки війни 10,1 млрд грн, з яких 7,3 млрд грн - на потреби армії

"Метінвест" спрямував на підтримку України за 4 роки війни 10,1 млрд грн, з яких 7,3 млрд грн - на потреби армії

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА