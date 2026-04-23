"Метінвест" вчасно та в повному обсязі погасив єврооблігації-2026 на $428 млн

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", повністю погасила єврооблігації на $428 млн зі ставкою 8,5% річних, термін сплати за якими наступив 23 квітня 2026 року.

"Група успішно завершила погашення облігацій 2026 року, що стало ще одним важливим етапом для "Метінвесту" в умовах війни. Погашення здійснено завдяки власному грошовому потоку, зокрема, за рахунок оптимізації оборотного капіталу", – наводяться слова СЕО групи "Метінвест" Юрія Риженкова у повідомленні на сайті у четвер.

CEO нагадав, що на сьогоднішній день "Метінвест" повністю погасив вже три випуски облігацій, а сукупний обсяг виплат за цими інструментами перевищив $1 млрд.

"Із покращенням ринкових умов "Метінвест" і надалі розглядатиме можливості залучення фінансування на ринках боргового капіталу відповідно до своїх потреб. Це погашення підтверджує дисциплінований підхід Групи до системи фінансового управління та послідовне виконання зобов’язань перед стейкхолдерами", – наголосив Риженков.

Згідно зі звітом, "Метінвест" у 2025 році скоротила загальний борг на 15% – з $1,705 млрд до $1,441 млрд та має сплатити за ним у 2026 році $470 млн, з яких $428 млн – за єврооблігаціями-2026 (сума виплат наведена без нарахованих відсотків, зборів, комісій та дисконтів, револьверного торгового фінансування та лізингових зобов’язань).

У 2027 році "Метінвест" має сплатити $351 млн, з яких $332 млн за облігаціями-2027 зі ставкою 7,65% річних, у 2028 році – $18 млн, а у 2029 році – $550 млн, з яких $500 млн за єврооблігаціями-2029 зі ставкою 7,75% річних.

У структурі боргу на кінець минулого року частка євробондів складала 88%, фінансування капітальних інвестицій – 5%, торгове фінансування – 2%, решта – 5%.

"Метінвест" у 2025 році зменшив виручку на 6% порівняно із попереднім роком – до $7,242 млрд, EBITDA – на 24,2%, до $765 млн, чистий збиток – в 6 разів, до $191 млн. При цьому компанія отримала операційний прибуток $319 млн та прибуток до оподаткування $77 млн проти операційного збитку $858 млн та збитку до оподаткування $1,138 млрд роком раніше.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".