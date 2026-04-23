11:09 23.04.2026

НКРЕКП встановила прайс-кепи на РДН та ВДР у 15 тис. грн/МВт*год та на БР – у 17 тис. грн/МВт*год

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила цілодобові максимальні прайс-кепи на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) в 15 тис. грн/МВт*год, на балансуючому ринку (БР) – 17 тис. грн/МВт*год.

Відповідна постанова прийнята на засіданні регулятора у четвер, 23 квітня. Вона набирає чинності з 30 квітня 2026 року.

Згідно з нею, мінімальні прайс-кепи залишилися на чинному рівні: на РДН та ВДР – 10 грн/МВт*год, на БР – 0,01 грн/МВт*год.

Як повідомлялося, 7 квітня 2026 року НКРЕКП розпочала регуляторну процедуру перегляду прайс-кепів, схваливши відповідний проєкт постанови, яким передбачила залишити їх на чинному рівні. На РДН і ВДР вони становлять з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 – 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 – 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 15 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп – 10 грн/МВт*год. Максимальні прайс-кепи на БР становлять з 00:00 до 7:00 – 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 – 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 16 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт*год.

17 квітня НКРЕКП розмістила проєкт постанови, який передбачав повернення максимальних прайс-кепів на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год, що діяли до 1 квітня 2026 року.

При цьому на БР було запропоновано збільшити максимальний прайс-кеп до 17 тис. грн/МВт*год проти 16 тис. грн/МВт*год, встановлений до 1 квітня 2026 року. Мінімальні прайс-кепи також передбачалося повернути на рівень, чинний до цієї дати.

Серед іншого, в обгрунтуванні проєкту постанови НКРЕКП зазначила, що конфлікт на Близькому Сході негативно впливає на забезпечення ресурсами, зокрема, природним газом, що призводить до їхнього дефіциту та зростання в ціні. На її думку, така ситуація не дає можливості спрогнозувати ціни, які будуть в подальшому складатись на газовому ринку Європейського Союзу, що має суттєвий вплив на роботу генерації, яка працює на цьому паливі.

З 18 січня по 31 березня 2026 року прайс-кепи на РДН та ВДР були на рівні 15 тис. грн/МВт*год протягом всієї доби, на БР – 16 тис. грн/МВ*год.

Після повернення з 1 квітня до нижчих прайс-кепів, представники когенераційного бізнесу зазначали, що їхній рівень не покриває реальну собівартість виробництва е/е для газової генерації та не дозволяє окупити інвестиції, а отже стримує запуск нових проєктів і розвиток уже існуючих.

