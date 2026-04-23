Інтерфакс-Україна
Економіка
10:25 23.04.2026

Постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини відновлено, заявляють у Братиславі

Фото: siberia.transneft.ru

Словацька сторона вранці в четвер почала отримувати нафту трубопроводом "Дружба", повідомляють ЗМІ з посиланням на Міністерство економіки Словаччини.

Згідно з інформацією відомства, перші поставки були зафіксовані близько 2:00 ранку за місцевим часом (3:00 кч).

Напередодні міністр економіки Словаччини Деніса Сакова заявила, що відновлення поставок нафтопроводом "Дружба" до Словаччини очікується в четвер.

АТ "Укртранснафта" повідомило угорській MOL, що опівдні середи Україна розпочала приймати нафту з Білорусі трубопроводом "Дружба". MOL очікувала, що перші поставки нафти після відновлення роботи української ділянки трубопроводу надійдуть в Угорщину й Словаччину не пізніше четверга, йшлося в повідомленні компанії.

Угорщина й Словаччина з 27 січня не отримували нафту "Дружбою" внаслідок пошкодження через російський обстріл. У зв’язку з цим чинний прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не зніме вето з кредиту ЄС у EUR90 млрд для України доти, доки не буде відновлено постачання нафти.

Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, яка перемогла на виборах в Угорщині, закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити якомога швидше відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

