09:22 23.04.2026

Україна утримує 33% світового експорту соняшникової олії, попри агресивну експансію РФ – аналітики

Україна зберігає статус найбільшого світового експортера соняшникової олії з часткою близько 33%, хоча Росія активно нарощує переробні потужності та намагається витіснити українських виробників з їхніх традиційних ринків.

Про це повідомив аналітик інформаційно-аналітичного агентства "УкрАгроКонсалт" Максим Харченко.

"У спину нам постійно дихає Росія, яка нарощує переробку і, фактично, наступає на п’яти. Їм уже частково вдалося скористатися ситуацією, що склалася після 2022 року, і зайняти наш традиційний ринок Індії, де ми були постачальником №1. Схожа картина на ринках Туреччини та Італії, де конкурент значно посилює присутність", – сказав він на конференції Black Sea Grain.Kyiv у середу.

За словами аналітика, українська галузь переробки соняшнику залишається критично залежною від експорту, оскільки внутрішнє споживання не перевищує 300 тис. тонн. Попри потенціал експорту до 6 млн тонн олії на рік, останніми роками через логістику та врожайність обсяги відвантажень не дотягували до 5 млн тонн. Показово, що у лютому 2026 року маржинальність переробки соняшнику в Україні трималася на рівні близько 7%.

Згідно з даними агентства, до топ-5 світових експортерів соняшникової олії входять Україна (33%), РФ (30%), Аргентина (14%), а також Туреччина та Казахстан (по 5%).

"Українська олія залишається у преміальному сегменті. Очікуємо, що пропозиція у Чорноморському регіоні зросте, що може дещо притиснути ціни. Проте за умови нестабільності на Близькому Сході та подорожчання соєвої олії, наш продукт почуватиметься впевненіше і збереже конкурентоздатність", – вважає Харченко.

Експерт додав, що конкуренція загострюється і в інших сегментах. У новому сезоні 2026/2027 РФ збільшила площі під озимим ріпаком більш ніж на 50%, орієнтуючись на Китай. Хоча зараз інтереси України та РФ на ринку ріпакової олії майже не перетинаються, в "УкрАгроКонсалті" прогнозують неминуче зіткнення інтересів у майбутньому.

Водночас Україна демонструє стрімке зростання експорту ріпакової олії – обсяги відвантажень уже вдвічі вищі за минулорічні. Ключові покупці – країни ЄС (Польща, Іспанія, Італія) та Таїланд. Схожа ситуація і з соєю: експорт соєвого шроту підскочив у півтора раза, причому основним ринком стала Польща.

В агентстві нагадали, що внутрішню переробку підтримав запроваджений 2025 року Україною 10% вивізний збір на насіння ріпаку та сої. Це дозволило залишити сировину у країні та наростити продажі продукції з доданою вартістю.

В "УкрАгроКонсалт" очікують, що у сезоні 2026/2027 виробництво олійних культур в Україні продовжить зростати. Зокрема, врожай соняшнику може сягнути 13,7 млн тонн. Харченко підкреслив, що попри воєнні ризики, саме олійний сектор відновлюється найшвидше, а площі під цими культурами вже перевищили показники до 2022 року.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:00 22.04.2026
Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

16:03 21.04.2026
Виробники сиру в Україні очікують спаду попиту та готуються до труднощів з експортом на Близький Схід – аналітики

Виробники сиру в Україні очікують спаду попиту та готуються до труднощів з експортом на Близький Схід – аналітики

12:28 20.04.2026
"ТК-Домашній текстиль" здійснив у Данію найбільше експортне відвантаження з початку року

"ТК-Домашній текстиль" здійснив у Данію найбільше експортне відвантаження з початку року

09:26 20.04.2026
Виручка від експорту яєць у І кв. зросла на 74%, частка ринку ЄС становить три чверті

Виручка від експорту яєць у І кв. зросла на 74%, частка ринку ЄС становить три чверті

20:33 19.04.2026
Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

20:32 19.04.2026
У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

17:11 17.04.2026
Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

10:25 16.04.2026
Україна у березні наростила експорт живої ВРХ на 58%, яловичини – удвічі

Україна у березні наростила експорт живої ВРХ на 58%, яловичини – удвічі

11:06 15.04.2026
Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

15:10 13.04.2026
Україна відкрила ринок Китаю для борошна, проте швидких поставок не буде – думка

Україна відкрила ринок Китаю для борошна, проте швидких поставок не буде – думка

ВАЖЛИВЕ

Україна запустила перекачку нафти трубопроводом "Дружбою" – джерело

Ferrexpo хоче почати дорозміщення акцій мінімум на $100 млн до травня, курс акцій впав на 10,5%

"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

Документи на суму більш ніж EUR1 млрд заплановані для підписання на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі в середу

Зеленський анонсував додаткові економічні заходи щодо податків, детінізації та підтримки українців та бізнесу

ОСТАННЄ

Перехідні залишки зерна в Україні зростуть утричі через квоти ЄС та жорстку конкуренцію в Африці і Азії – "УкрАгроКонсалт"

Україна змінює структуру посівів: у 2025/2026 МР олійні культури стали пріоритетом через низьку прибутковість зернових – аналітики

Вінницька харчосмакова фабрика побудувала новий цех для виробництва сидру

Закон про об'єднання енергоринків дозволяє бізнесу швидко впроваджувати європейські технологіі генерації – RSE Group Ukraine

Єврокомісар з питань енергетики закликав готуватися до тривалої енергетичної кризи

Обсяг кредитів у березні зріс на 2,4%, а депозитів зменшився на 0,5% – НБУ

ЄС уклав дві гарантійні угоди з ЄБРР на EUR363 млн для нових кредитів стартапам та МСП в Україні до EUR2,9 млрд

Обсяг сплачених "Філіп Морріс" податків в Україні у І кв. зріс на 18%

Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млрд

Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

