Інтерфакс-Україна
Економіка
09:20 23.04.2026

Перехідні залишки зерна в Україні зростуть утричі через квоти ЄС та жорстку конкуренцію в Африці і Азії – "УкрАгроКонсалт"

В Україні за підсумками 2025-2026 маркетингового року (МР, липень-червень) зростуть перехідні залишки зерна із 4 млн тонн до майже 13 млн тонн через неповну реалізацію експортного потенціалу внаслідок запровадження квот у ЄС і посилення конкуренції на ринках Африки та Азії, повідомив аналітик інформаційно-аналітичного агентства "УкрАгроКонсалт" Максим Харченко.

"Основна карта, яка буде зіграна у цьому сезоні, це величезні перехідні запаси, які ми матимемо. Україна не змогла реалізувати повністю експортний потенціал (поставити на зовнішні ринки врожай зернових культур – ІФ-У). Перехідні запаси зростуть по факту з 4 мільйонів тонн до майже 13 мільйонів тонн зерна. Здебільшого, це будуть кукурудза та пшениця, але ячмінь і навіть горох також матимуть вищі, ніж очікувалося, запаси", – сказав він під час конференції Black Sea Grain.Kyiv у середу.

Аналітик зазначив, що темпи відвантажень пшениці на зовнішні ринки в 2025/2026 МР суттєво поступаються минулорічним і середнім багаторічним показникам. Головною причиною стало обмеження доступу на ринок Європейського Союзу через запроваджені квоти: це змусило українських трейдерів екстрено шукати інші канали збуту та переорієнтовувати географію експорту. Унаслідок цього Україна була вимушена посилено конкурувати з іншими гравцями Чорноморського регіону на складних ринках Північної Африки та Близького Сходу.

Наведена під час презентації інфографіка свідчить, що експорт кукурудзи у сезоні-2025/2026 також стартував значно слабше за рівень попереднього року. Ближче до січня темпи відвантажень дещо вирівнялися, проте загальна амплітуда експорту все одно не досягла пікових значень минулих років. Ситуація з пшеницею виявилася ще складнішою: обсяги її реалізації протягом майже всього сезону тримаються нижче за минулорічні показники. При цьому особливо відчутне просідання спостерігалося у період із вересня по січень 2025 року.

Харченко додав, що на ринкову динаміку вплинули й погодні умови під час жнив, через які старт експорту кукурудзи відбувся із затримкою. Водночас на традиційних для України ринках збуту зернових культур (ЄС та Туреччина) посилився тиск з боку конкурентів із США та Бразилії.

"Тут, як і у середній, так і у тривалій перспективі ситуація залишається достатньо складною і цілком ймовірно, що Україна не зможе реалізувати повністю свій експортний потенціал 2025/2026 МР", – наголосив експерт.

За прогнозами "УкрАгроКонсалту", вітчизняний агросектор увійде у новий сезон збирання врожаю із надзвичайно великим обсягом нереалізованого зерна, що створюватиме додатковий тиск на внутрішні ціни та складську логістику.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:12 16.04.2026
МЗС звернулося до Ізраїлю по правову допомогу у зв'язку із розвантаженням в порту Хайфа судна з краденим українським зерном

МЗС звернулося до Ізраїлю по правову допомогу у зв'язку із розвантаженням в порту Хайфа судна з краденим українським зерном

01:53 15.04.2026
Сибіга заявив ізраїльському колезі про неприпустимість заходження до порту Ізраїлю судна РФ із викраденим зерном

Сибіга заявив ізраїльському колезі про неприпустимість заходження до порту Ізраїлю судна РФ із викраденим зерном

11:11 14.04.2026
САП: з Німеччини екстрадовано організатора схеми під час закупівлі зерна

САП: з Німеччини екстрадовано організатора схеми під час закупівлі зерна

10:25 09.04.2026
НБУ оцінив втрати експорту руди і зерна через обстріли логістики у IV кв.-2025 у $850 млн

НБУ оцінив втрати експорту руди і зерна через обстріли логістики у IV кв.-2025 у $850 млн

09:47 07.04.2026
Посівна-2026: темпи сівби ярих зернових за тиждень зросли у 1,8 раза, проте на 10,5% поступаються минулорічним

Посівна-2026: темпи сівби ярих зернових за тиждень зросли у 1,8 раза, проте на 10,5% поступаються минулорічним

18:48 03.04.2026
Зеленський: Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з ТОТ України

Зеленський: Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з ТОТ України

09:52 05.10.2025
У Польщі неподалік від Варшави знайшли залишки невідомого дрона

У Польщі неподалік від Варшави знайшли залишки невідомого дрона

14:01 01.08.2024
В одній із водойм Києва виявили залишки російської ракети Х-101 - ДСНС

В одній із водойм Києва виявили залишки російської ракети Х-101 - ДСНС

11:36 16.03.2023
Залишків "Пакунків малюка" у медичних закладах вистачить до кінця червня, а новий тендер заплановано на кінець березня - Мінсоцполітики

Залишків "Пакунків малюка" у медичних закладах вистачить до кінця червня, а новий тендер заплановано на кінець березня - Мінсоцполітики

18:56 27.10.2022
Наявних залишків ліків в українських лікарнях достатньо і вистачить щонайменше на пів року – заступник міністра

Наявних залишків ліків в українських лікарнях достатньо і вистачить щонайменше на пів року – заступник міністра

ВАЖЛИВЕ

Україна запустила перекачку нафти трубопроводом "Дружбою" – джерело

Ferrexpo хоче почати дорозміщення акцій мінімум на $100 млн до травня, курс акцій впав на 10,5%

"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

Документи на суму більш ніж EUR1 млрд заплановані для підписання на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі в середу

Зеленський анонсував додаткові економічні заходи щодо податків, детінізації та підтримки українців та бізнесу

ОСТАННЄ

Україна утримує 33% світового експорту соняшникової олії, попри агресивну експансію РФ – аналітики

Україна змінює структуру посівів: у 2025/2026 МР олійні культури стали пріоритетом через низьку прибутковість зернових – аналітики

Вінницька харчосмакова фабрика побудувала новий цех для виробництва сидру

Закон про об'єднання енергоринків дозволяє бізнесу швидко впроваджувати європейські технологіі генерації – RSE Group Ukraine

Єврокомісар з питань енергетики закликав готуватися до тривалої енергетичної кризи

Обсяг кредитів у березні зріс на 2,4%, а депозитів зменшився на 0,5% – НБУ

ЄС уклав дві гарантійні угоди з ЄБРР на EUR363 млн для нових кредитів стартапам та МСП в Україні до EUR2,9 млрд

Обсяг сплачених "Філіп Морріс" податків в Україні у І кв. зріс на 18%

Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млрд

Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

