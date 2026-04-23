Перехідні залишки зерна в Україні зростуть утричі через квоти ЄС та жорстку конкуренцію в Африці і Азії – "УкрАгроКонсалт"

В Україні за підсумками 2025-2026 маркетингового року (МР, липень-червень) зростуть перехідні залишки зерна із 4 млн тонн до майже 13 млн тонн через неповну реалізацію експортного потенціалу внаслідок запровадження квот у ЄС і посилення конкуренції на ринках Африки та Азії, повідомив аналітик інформаційно-аналітичного агентства "УкрАгроКонсалт" Максим Харченко.

"Основна карта, яка буде зіграна у цьому сезоні, це величезні перехідні запаси, які ми матимемо. Україна не змогла реалізувати повністю експортний потенціал (поставити на зовнішні ринки врожай зернових культур – ІФ-У). Перехідні запаси зростуть по факту з 4 мільйонів тонн до майже 13 мільйонів тонн зерна. Здебільшого, це будуть кукурудза та пшениця, але ячмінь і навіть горох також матимуть вищі, ніж очікувалося, запаси", – сказав він під час конференції Black Sea Grain.Kyiv у середу.

Аналітик зазначив, що темпи відвантажень пшениці на зовнішні ринки в 2025/2026 МР суттєво поступаються минулорічним і середнім багаторічним показникам. Головною причиною стало обмеження доступу на ринок Європейського Союзу через запроваджені квоти: це змусило українських трейдерів екстрено шукати інші канали збуту та переорієнтовувати географію експорту. Унаслідок цього Україна була вимушена посилено конкурувати з іншими гравцями Чорноморського регіону на складних ринках Північної Африки та Близького Сходу.

Наведена під час презентації інфографіка свідчить, що експорт кукурудзи у сезоні-2025/2026 також стартував значно слабше за рівень попереднього року. Ближче до січня темпи відвантажень дещо вирівнялися, проте загальна амплітуда експорту все одно не досягла пікових значень минулих років. Ситуація з пшеницею виявилася ще складнішою: обсяги її реалізації протягом майже всього сезону тримаються нижче за минулорічні показники. При цьому особливо відчутне просідання спостерігалося у період із вересня по січень 2025 року.

Харченко додав, що на ринкову динаміку вплинули й погодні умови під час жнив, через які старт експорту кукурудзи відбувся із затримкою. Водночас на традиційних для України ринках збуту зернових культур (ЄС та Туреччина) посилився тиск з боку конкурентів із США та Бразилії.

"Тут, як і у середній, так і у тривалій перспективі ситуація залишається достатньо складною і цілком ймовірно, що Україна не зможе реалізувати повністю свій експортний потенціал 2025/2026 МР", – наголосив експерт.

За прогнозами "УкрАгроКонсалту", вітчизняний агросектор увійде у новий сезон збирання врожаю із надзвичайно великим обсягом нереалізованого зерна, що створюватиме додатковий тиск на внутрішні ціни та складську логістику.