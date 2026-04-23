Україна змінює структуру посівів: у 2025/2026 МР олійні культури стали пріоритетом через низьку прибутковість зернових – аналітики

В Україні спостерігається стійка тенденція до скорочення посівних площ під зерновими культурами на користь олійних, що зумовлено суттєвою різницею в їхній маржинальності, повідомив аналітик інформаційно-аналітичного агентства "УкрАгроКонсалт" Максим Харченко.

"Рентабельність виробництва пшениці, та й загалом зернових, сьогодні програє олійним. Ця тенденція чітко простежується протягом останніх сезонів. Якщо до початку повномасштабного вторгнення площі під пшеницею були значно вищими за площі під соняшником, то починаючи з 2023 року ситуація змінилася: посіви соняшнику в Україні стали стабільнішими та масштабнішими за зернові", – сказав він під час конференції Black Sea Grain.Kyiv у середу.

За даними "УкрАгроКонсалт", рентабельність вирощування пшениці у поточному сезоні становить менше 30%, тоді як для соняшнику цей показник сягає близько 50%. На аналогічному високому рівні тримається прибутковість й інших олійних культур – ріпаку та сої.

Аналітик підкреслив, що попри втрату частини територій, площі під олійними культурами не лише відновилися, а й у деяких сегментах перевищили довоєнні показники. Це відображає стратегічний відхід аграріїв від зернових на користь більш прибуткових культур.

Згідно із наведеною інфографікою, структура посівів основних експортних культур в Україні змінюється слідом за показниками рентабельності. До 2022 року за площами лідирувала пшениця, однак її збитковість на рівні -14,9% у 2022 році та -1,8% у 2023 році змусила аграріїв переглянути пріоритети. Графік зафіксував так звану "точку перетину" у сезоні 2022/23, після якої соняшник остаточно випередив пшеницю. Наразі він забезпечує найвищу прибутковість у 48%, тоді як рентабельність пшениці та кукурудзи становить лише 26% та 23% відповідно, що є стимулом для подальшого розширення аграріями площ під олійними культурами.

"Ми бачимо збільшення виробництва по всім олійним культурам. Зокрема, очікуємо, що врожай соняшнику (в сезоні-2026/2027 – ІФ-У) зросте до 13,7 млн тонн за рахунок кращої врожайності та збільшення площ", – прогнозують в "УкрАгроКонсалт".