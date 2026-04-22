20:41 22.04.2026

Вінницька харчосмакова фабрика побудувала новий цех для виробництва сидру

Український виробник гірчиці та хрону Вінницька харчосмакова фабрика створила новий цех з виробництва сидру, інвестувавши в закупівлю обладнання, зокрема, 8 млн грн державного гранту на переробку, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Однією з ознак успішного українського виробника є сміливе використання програм політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Вінницька харчосмакова фабрика нещодавно взяла державний грант на переробку. Завдяки отриманим 8 млн грн підприємство створило новий цех. На ці кошти були закуплені великі металеві ємності та пастеризатори, вироблені теж на Вінниччині – на Калинівському машзаводі", – написав він у Facebook у середу.

Він додав, що активно інвестувати в нові проекти ВХС може завдяки успішному розвитку базового напрямку – виробництва хрону та гірчиці.

"Обсяги виробництва цього продукту вражають – 18 мільйонів банок на рік. Цікаво, що останніми роками споживання гірчиці українцями зростає, а хрону – зменшується", – написав нардеп.

Він зазначив, що наразі вінницький виробник дає роботу 145 працівникам, експортує в 11 країн приблизно кожну п'яту банку гірчиці та хрону.

"А ще інвестує в енергетичну стійкість, готуючись до наступної зими, яка точно буде не легшою, ніж минула", – написав Кисилевський.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" на фабриці, наразі вона вже почала виробляти квас та лимонад, а також 16 видів пива (пиво поки продає на регіональному рівні, але планує виходити на національний масштаб).

Крім сидру також планується виробляти комбучу. Потужності виробництва не уточнюються.

Вінницька харчосмакова фабрика створена в 1999 році в результаті реорганізації ВАТ "Вінницький завод продтоварів".

Товарний асортимент складається з понад 50 найменувань продуктів харчування: хрін столовий, гірчиця, майонез, соуси, круп'яні палички, сухі сніданки, борошно текстуроване, квас.

Фабрика поки не оприлюднювала фінансовий звіт за 2025 рік, а у 2024 році її чистий дохід зріс на 4% порівняно з 2023 роком – до 323,17 млн грн, за зростання чистого прибутку на 36,2% – майже до 34 млн грн.

Фабрика співпрацює з національними та міжнародними торгівельними мережами: "АТБ-маркет", "Сільпо", "Фора", "Велика Кишеня", "ЕКО-маркет", "Новус", "Метро", "Ашан", місцевими торговельними мережами.

Постачання продукції здійснюється в 17 регіонів України в основному за рахунок власного парку автомобілів, який на початок 2025 року налічував 14 одиниць.

Підприємство експортує продукцію в Литву, Молдову, Польщу, Грецію, США, Канаду, країни Африки.

 

