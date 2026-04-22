Закон про об'єднання енергоринків дозволяє бізнесу швидко впроваджувати європейські технологіі генерації – RSE Group Ukraine

Підписання президентом України закону №4834-ІХ (законопроєкт №12087-д) про об'єднання енергетичних ринків (market coupling) України та ЄС стимулюватиме український бізнес переходити до моделі "активного споживача" та системно інвестувати у власну розподілену генерацію, заявила директорка офіційного представництва RSE в Україні Ганна Позднякова.

"Інтеграція до європейського енергоринку – це насамперед про прискорений розвиток сучасних технологій всередині країни. В умовах періодичних обмежень потужності особливого значення набувають рішення, які забезпечують швидке розгортання та локальну генерацію з високим ККД. Саме такі децентралізовані підходи формують нову архітектуру української енергетики", – пояснила Позднякова у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, імплементація європейських норм, зокрема, щодо балансування та участі нових категорій гравців на ринку (просьюмерів та агрегаторів), докорінно змінює правила гри для промислового та комерційного секторів. Вона пояснила, що таким чином інвестиції у власну генерацію стають не лише засобом виживання під час відключень, а й інструментом для роботи на балансуючому ринку.

Позднякова наголосила, що для реалізації цих можливостей українським підприємствам вже доступні європейські інженерні рішення з архітектурою plug-and-play (підключи і працюй). Як вона зазначила, практика RSE показує, що сучасні модульні електростанції (наприклад, на базі газових двигунів MWM потужністю до 4,5 МВт) можуть бути змонтовані та запущені у роботу за 5-12 днів.

"Ми бачимо стійкий запит від бізнесу на когенераційні установки, акумуляторні системи накопичення (BESS), а також мобільні газові та дизельні рішення, які гарантують 99% безперебійності процесів. Синхронізація нашого законодавства з європейським робить такі енергоефективні проєкти більш зрозумілими для інвесторів та відкриває шлях до залучення фінансування", – підсумувала директорка RSE Group Ukraine.

Як повідомлялося, 7 квітня Верховна Рада України прийняла закон щодо об'єднання ринків електроенергії України та Європи (законопроєкт №12087-д), а 21 квітня його підписав президент України Володимир Зеленський.

Голова комітету Ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус зазначив, що цей закон про те, щоб повністю синхронізувати енергосистеми України та Європи. За його словами, це дозволить, серед іншого, у разі дефіциту отримувати дешеву е/е з Європи, де вже є від'ємні ціни на неї.

За словами автора законопроєкту, заступника голови енергокомітету Андрія Жупанина, закон жодним чином не вплине на ціни е/е для населення, а його мета – поступово запровадити однакові правила на ринках.

Він уточнив, що закон дозволить Україні залучити EUR500 млн в рамках Ukraine Facility.

Можливими датами об'єднання енергоринків (market coupling) Жупанин назвав або 1 січня 2028 року, або 1 січня 2029 року, "оскільки ще потрібна низка підзаконних актів".

Згідно з законом, прайс-кепи на ринку е/е України мають бути відмінені з 1 травня 2027 року. Ще однією нормою, яка вводиться законом, є збереження конкурсів на нову генеруючу потужність тільки до 1 травня 2028 року.

Крім того, закон зберігає на 10 років норму про сальдування тарифу на передачу для установок зберігання енергії, коли вони сплачують його тільки з різниці між закачаною і викачаною е/е, для тих інвесторів, які матимуть УЗЕ або технічні умови на них до 1 травня 2027 року. В іншому випадку питання сплати за тариф на передачу для УЗЕ залишається на розсуд НКРЕКП.

Як зазначало Міністерство енергетики, законопроєкт був розроблений на основі дев'яти актів енергетичного законодавства ЄС і має на меті створити необхідне законодавче підґрунтя для повної інтеграції ринку е/е України до єдиного європейського ринку на принципі взаємності.

Проєкт закону також передбачає додаткові механізми захисту прав споживачів та посилення їхньої ролі на ринку шляхом збільшення прозорості умов постачання і запровадження інструментів порівняння пропозицій постачальників, а також створення умов для співучасті споживачів в роботі інших сегментів ринку, зокрема, ринку допоміжних послуг.

RSE s.r.o. – міжнародна інжинірингова компанія з власним виробничим майданчиком у м. Брно (Чехія), що спеціалізується на рішеннях для енергетичної стійкості. Є офіційним партнером з постачання та сервісного обслуговування виробника газових двигунів MWM. RSE забезпечує повний цикл послуг "під ключ": від модульних когенераційних станцій до промислових теплових насосів та BESS. Встановлена потужність реалізованих проєктів компанії в Європі та Україні перевищує 900 МВт.