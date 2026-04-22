18:37 22.04.2026

Єврокомісар з питань енергетики закликав готуватися до тривалої енергетичної кризи

Член Єврокомісії з питань енергетики Дан Йоргенсен передбачив довгострокові наслідки та непередбачуваність енергетичної кризи й пообіцяв захистити найбільш вразливих громадян Євросоюзу та сектор європейської економіки.

"З початку конфлікту на Близькому Сході наші витрати на імпорт викопного палива зросли більш ніж на 24 млрд євро. Це понад 500 млн євро на день. Ці витрати відчуваються тут і зараз, у домівках та на підприємствах по всій Європі. Але справжні наслідки цієї кризи будуть довгостроковими. Вона розвивається. Вона непередбачувана", — заявив він на прес-конференції в середу, передає кореспондент Іа "Інтерфакс-Україна".

Єврокомісар разом з виконавчим заступником голови ЄК Терезою Ріберою представив екстрений план заходів для боротьби проти різкого зростання цін на енергоносії, спричиненого війною на Близькому Сході, та для прискорення переходу Європи до чистої енергетики — AccelerateEU.

План передбачає координацію дій щодо впровадження надзвичайних заходів протидії енергетичній кризі на рівні Союзу та кожної з держав. Він передбачає заходи, спрямовані на захист споживачів і промисловості від цінових потрясінь, зокрема за допомогою програми державної допомоги тим, хто найбільше постраждав від кризи. Він включає зусилля щодо прискорення переходу до власної чистої енергії та стимулювання інвестицій в енергетичний перехід. Передбачає модернізацію енергетичної системи ЄС шляхом прискорення роботи над мережами та підтримки електроенергетики пільговим оподаткуванням.

За словами Йоргенсена, важливо чітко донести до громадян ЄС, що "найближчі місяці будуть сповнені невизначеності". "Криза по-різному вплине на різні держави-члени. Оскільки ми не можемо передбачити все, ми маємо бути готові до всього. Але перед обличчям цієї невизначеності є речі, у яких ми можемо бути впевнені. Ми можемо захистити найбільш вразливих громадян у наших громадах. Ми можемо захистити найбільш вразливі сектори нашої економіки, такі як енергоємні галузі. І, що особливо важливо, ми можемо вжити заходів, які захистять нас від майбутніх потрясінь", — продовжив член ЄК.

Він висловився на користь координації між державами-членами та закликав до спільних дій, оскільки вони, на його думку, «можуть захистити від найгірших наслідків цієї кризи». "Тому ми будемо працювати з державами-членами над поповненням наших запасів газу до наступної зими, не створюючи зайвого тиску на ринки. І ми активізуємо дії щодо забезпечення достатньої пропозиції палива, зокрема для літаків, по всьому Союзу. Я знаю, що це викликає занепокоєння у багатьох у зв'язку з наближенням літа», — зазначив Йоргенсен.

Він пообіцяв "ефективніше та узгодженіше забезпечувати постачання" і "прагнути максимально використовувати існуючі потужності нафтопереробки в Європі". Також планується "переглянути правила щодо стратегічних та аварійних запасів, щоб зрозуміти, чи можна зробити більше".

На запитання, як будуть йти справи із забезпеченням авіапарку ЄС паливом, якщо криза затягнеться, єврокомісар відповів, що ЄК вже приступила до роботи над цим питанням. "Чи зможемо ми уникнути або обмежити кризу безпеки постачання? Це залежатиме від тривалості енергетичної кризи", — вважає Йоргенсен.

Він повідомив, що робиться все можливе щодо переробки нафти в Європі та запасів, наявних у різних держав-членів. «Але треба бути чесними: виникне чи ні криза постачання - все залежатиме від розвитку ситуації на Близькому Сході. Але ми робимо все можливе, щоб уникнути цієї кризи або обмежити її», - резюмував єврокомісар з енергетики.

Теги: #енергокриза #єс #енергетика

19:38 22.04.2026
Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

17:29 22.04.2026
17:11 22.04.2026
16:58 22.04.2026
16:51 22.04.2026
16:45 22.04.2026
16:34 22.04.2026
16:23 22.04.2026
15:58 22.04.2026
15:21 22.04.2026
