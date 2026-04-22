Обсяг кредитів у березні зріс на 2,4%, а депозитів зменшився на 0,5% – НБУ

Банки у березні 2026 року наростили обсяг кредитування на 2,4%, або на 29,1 млрд грн – до 1 трлн 262,5 млрд грн і зменшили депозитну базу на 0,5%, або на 16,1 млрд грн – до 3 трлн 164,0 млрд грн, свідчить статистика Національного банку України (НБУ).

Згідно з даними Нацбанку, основний приріст кредитного портфеля забезпечив корпоративний сектор, де обсяг кредитів зріс на 2,0%, або на 17,6 млрд грн – до 887,8 млрд грн, при цьому валютні зменшились на 0,6%, або на $44 млн, – до $6 млрд 858 млн.

Кредити домашніх господарств за місяць збільшилися на 3,4%, або майже на 12,0 млрд грн, – до 367,9 млрд грн.

Скорочення обсягу депозитів у березні стало наслідком їхнього зниження як у корпоративному сегменті, так і серед населення: депозити бізнесу зменшилися на 0,3%, або на 4,81 млрд грн, – до 1 трлн 644,6 млрд грн, а домогосподарств – на 0,6%, або на 8,68 млрд грн, – до 1 трлн 440,1 млрд грн.

Щодо гривневих депозитів корпоративного сектору, то обсяг збільшився на 0,1%, або на 1,3 млрд грн, – до 1 трлн 217,9 млрд грн, натомість в іноземній валюті зменшились на 2,7%, або на $275 млн, – до $9 млрд 744 млн.

В домашніх господарствах обсяг депозитів в нацвалюті зменшився на 1,3%, або на 12,7 млрд грн, – до 956,1 млрд грн, а валютні на 0,5%, або на $57 млн, – до $11 млрд 51 млн.

Регулятор зазначив, що протягом місяця курс долара зріс на 1,4%, або на 59 коп. – до 43,7955 грн/$1.

У березні 2026 року порівняно з березнем 2025 року обсяг гривневих кредитів юросіб скоротився на 2,4%, тоді як населення – зріс майже на 28,4%. Водночас обсяг валютних кредитів бізнесу збільшився на 16,8%, тоді як населення – зменшився на 2,7%.

У березні 2026 року проти березня 2025 року обсяг гривневих депозитів юросіб зріс майже на 12,9%, валютних – на 0,4%, тоді як вклади населення в нацвалюті збільшилися на 19,8%, а в іноземній – на 8,1%.