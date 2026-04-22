Інтерфакс-Україна
Економіка
18:37 22.04.2026

Обсяг кредитів у березні зріс на 2,4%, а депозитів зменшився на 0,5% – НБУ

2 хв читати
Обсяг кредитів у березні зріс на 2,4%, а депозитів зменшився на 0,5% – НБУ
Фото: Unsplash

Банки у березні 2026 року наростили обсяг кредитування на 2,4%, або на 29,1 млрд грн – до 1 трлн 262,5 млрд грн і зменшили депозитну базу на 0,5%, або на 16,1 млрд грн – до 3 трлн 164,0 млрд грн, свідчить статистика Національного банку України (НБУ).

Згідно з даними Нацбанку, основний приріст кредитного портфеля забезпечив корпоративний сектор, де обсяг кредитів зріс на 2,0%, або на 17,6 млрд грн – до 887,8 млрд грн, при цьому валютні зменшились на 0,6%, або на $44 млн, – до $6 млрд 858 млн.

Кредити домашніх господарств за місяць збільшилися на 3,4%, або майже на 12,0 млрд грн, – до 367,9 млрд грн.

Скорочення обсягу депозитів у березні стало наслідком їхнього зниження як у корпоративному сегменті, так і серед населення: депозити бізнесу зменшилися на 0,3%, або на 4,81 млрд грн, – до 1 трлн 644,6 млрд грн, а домогосподарств – на 0,6%, або на 8,68 млрд грн, – до 1 трлн 440,1 млрд грн.

Щодо гривневих депозитів корпоративного сектору, то обсяг збільшився на 0,1%, або на 1,3 млрд грн, – до 1 трлн 217,9 млрд грн, натомість в іноземній валюті зменшились на 2,7%, або на $275 млн, – до $9 млрд 744 млн.

В домашніх господарствах обсяг депозитів в нацвалюті зменшився на 1,3%, або на 12,7 млрд грн, – до 956,1 млрд грн, а валютні на 0,5%, або на $57 млн, – до $11 млрд 51 млн.

Регулятор зазначив, що протягом місяця курс долара зріс на 1,4%, або на 59 коп. – до 43,7955 грн/$1.

У березні 2026 року порівняно з березнем 2025 року обсяг гривневих кредитів юросіб скоротився на 2,4%, тоді як населення – зріс майже на 28,4%. Водночас обсяг валютних кредитів бізнесу збільшився на 16,8%, тоді як населення – зменшився на 2,7%.

У березні 2026 року проти березня 2025 року обсяг гривневих депозитів юросіб зріс майже на 12,9%, валютних – на 0,4%, тоді як вклади населення в нацвалюті збільшилися на 19,8%, а в іноземній – на 8,1%.

Теги: #кредити #депозити #нбу #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:16 22.04.2026
ЄС уклав дві гарантійні угоди з ЄБРР на EUR363 млн для нових кредитів стартапам та МСП в Україні до EUR2,9 млрд

ЄС уклав дві гарантійні угоди з ЄБРР на EUR363 млн для нових кредитів стартапам та МСП в Україні до EUR2,9 млрд

16:06 20.04.2026
Офіційний курс гривні до євро втретє поспіль оновив історичний мінімум – 51,8929 грн/EUR1

Офіційний курс гривні до євро втретє поспіль оновив історичний мінімум – 51,8929 грн/EUR1

10:55 20.04.2026
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшились на 9,9% на тлі здешевлення гривні

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшились на 9,9% на тлі здешевлення гривні

07:04 20.04.2026
Перетинів кордону України на виїзд у тиждень після Великодня було більше перетинів на в'їзд на 34 тис.

Перетинів кордону України на виїзд у тиждень після Великодня було більше перетинів на в'їзд на 34 тис.

18:56 16.04.2026
Заступник голови НБУ заперечує наявність конфлікту інтересів при інвестиціях в ОВДП

Заступник голови НБУ заперечує наявність конфлікту інтересів при інвестиціях в ОВДП

18:26 16.04.2026
Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

15:54 16.04.2026
Роль євро поступово підвищується, але курсоутворюючою валютою поки залишається долар – заступник голови НБУ

Роль євро поступово підвищується, але курсоутворюючою валютою поки залишається долар – заступник голови НБУ

22:51 15.04.2026
Українські підприємства у 2025р збільшили доподатковий прибуток на 17% – Держстат

Українські підприємства у 2025р збільшили доподатковий прибуток на 17% – Держстат

08:37 13.04.2026
Чистий притік в Україну за два тижні перед Великоднем склав 128 тис. людей – дані Держприкордонслужби

Чистий притік в Україну за два тижні перед Великоднем склав 128 тис. людей – дані Держприкордонслужби

00:06 13.04.2026
Чистий притік в Україну за два тижні перед Великоднем склав 128 тис. людей – дані Держприкордонслужби

Чистий притік в Україну за два тижні перед Великоднем склав 128 тис. людей – дані Держприкордонслужби

ВАЖЛИВЕ

Україна запустила перекачку нафти трубопроводом "Дружбою" – джерело

Ferrexpo хоче почати дорозміщення акцій мінімум на $100 млн до травня, курс акцій впав на 10,5%

"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

Документи на суму більш ніж EUR1 млрд заплановані для підписання на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі в середу

Зеленський анонсував додаткові економічні заходи щодо податків, детінізації та підтримки українців та бізнесу

ОСТАННЄ

Закон про об'єднання енергоринків дозволяє бізнесу швидко впроваджувати європейські технологіі генерації – RSE Group Ukraine

Єврокомісар з питань енергетики закликав готуватися до тривалої енергетичної кризи

Обсяг сплачених "Філіп Морріс" податків в Україні у І кв. зріс на 18%

Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млрд

Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

Єврокомісія оголосила про заходи проти впливу енергетичної кризи

Україна допускає можливість закриття у 2026р переговорів з ЄС принаймні за одним з шести кластерів

"Укрнафта" оголосила тендер на встановлення когенераційної установки через платформу ЄБРР

Україна на URC-2026 у Гданську представить 20-30 проєктів ППП – перша заступниця глави Мінрозвитку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА