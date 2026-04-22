ЄС уклав дві гарантійні угоди з ЄБРР на EUR363 млн для нових кредитів стартапам та МСП в Україні до EUR2,9 млрд

Фото: https://www.delo.si/

Європейська Комісія у середу підписала дві гарантійних угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) загальною вартістю EUR363 млн на підтримку українських стартапів, малого бізнесу та компаній із середньою капіталізацією з метою надання за рахунок цих гарантій до EUR2,9 млрд нових кредитів таким позичальникам, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ця програма також запроваджує інноваційну політику покриття збитків, завданих війною. Це означає, що гарантії ЄС захистять компанії від збитків, спричинених руйнуваннями, пов’язаними з війною", – прокоментувала ці угоди єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі у середу, де вони були підписані.

Зазначається, що особлива увага приділяється постраждалим від війни та вразливим МСП. Очікується, що програма допоможе компаніям відновити зруйновані активи, підтримати ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у підтримці та розширенні їхнього бізнесу. Вона також надасть фінансування МСП, які інвестують в енергетичні проекти, для підготовки до наступної зими.

Обидві програми доповнюються грантами та технічною допомогою на суму понад EUR320 млн, уточнили організатори бізнес-саміту.