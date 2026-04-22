Обсяг сплачених "Філіп Морріс" податків в Україні у І кв. зріс на 18%

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" (ФМУ) та ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибʼюшн" за січень-березень 2026 року загалом сплатили 15,1 млрд грн податків, що перевищує показники аналогічного періоду попереднього року на 18%, основну частину надходжень забезпечили акциз та податок на додану вартість (ПДВ), йдеться в пресрелізі ФМУ.

Як підкреслив фінансовий директор Філіп Морріс в Україні Сергій Кальнооченко, слова якого наводяться в пресрелізі, збільшення обсягу сплачених податків було зумовлене передусім зростанням акцизу та злагодженою і ефективною операційною роботою

"Початок 2026 року був надзвичайно складними для всіх українців через постійні обстріли, тривалі перебої з електропостачанням та опаленням. Для Філіп Морріс додатковим серйозним потрясінням став ще й ракетний удар по харківській фабриці у січні. Водночас, ми повністю виконали свої зобов’язання перед державою, партнерами та споживачами", - процитували Кальнооченко ФМУ.

За його словами, загалом від початку повномасштабної війни компанія сплатила 189 млрд грн податків.

"Ця сума могла би бути значно більшою, за умови більш ефективної боротьби держави з нелегальним ринок сигарет та вейпів", - додав фінансовий директор Філіп Морріс в Україні.

Кальнооченко пояснив, що за останні декілька років нелегальний ринок у тютюновій галузі трансформувався у дві категорії - на сіре виробництво сигарет, що підробляє також і міжнародні бренди, частка якого за останні півроку тримається на рівні близько 18%, та на незаконну торгівлю електронними сигаретами, яка, за оцінками Кантар, становить більше 93%.

"Держава втрачає понад 28 млрд грн податків через нелегальний ринок сигарет і ще понад 7,5 млрд через незаконний обіг вейпів. При цьому нелегальні електронні сигарети продаються відкрито, навіть біля станцій метро та у торгово-розважальних центрах. Якщо провести аналогію з іншими сферами, то сума втрат від нелегального ринку сигарет та вейпів майже вдвічі більша, ніж видатки держави на підтримку ветеранів, що заплановані в бюджеті на 2026 рік", – додав він.

"Філіп Морріс Україна" ("ФМУ") працює на українському ринку з 1994 року та є одним з найбільших платників податків. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн, і створила 250 робочих місць. Минулого року компанія інвестувала у просування в Україні свого бренду нікотинових паучів "ZYN" $5 млн, цього року планує інвестувати ще $10 млн у розвиток категорії нікотинових паучів та запуск нової лінії бренду.

Наприкінці січня 2026 року внаслідок нічного ракетного удару було пошкоджено частину харківської фабрики компанії, робота якої була призупинена з 24 лютого 2022 року. Компанія попередньо оцінює збитки в $16 млн.

Компанія також надає гумпідтримку громадам в Харківській, Львівській, Київській областях, а також співпрацює з реабілітаційними фондами Superhumans, U+System, UNBROKEN. З початку повномасштабного вторгнення було реалізовано проєктів на 431 млн грн.