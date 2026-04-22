Економіка
17:07 22.04.2026

Обсяг сплачених "Філіп Морріс" податків в Україні у І кв. зріс на 18%

Обсяг сплачених "Філіп Морріс" податків в Україні у І кв. зріс на 18%

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" (ФМУ) та ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибʼюшн" за січень-березень 2026 року загалом сплатили 15,1 млрд грн податків, що перевищує показники аналогічного періоду попереднього року на 18%, основну частину надходжень забезпечили акциз та податок на додану вартість (ПДВ), йдеться в пресрелізі ФМУ.

Як підкреслив фінансовий директор Філіп Морріс в Україні Сергій Кальнооченко, слова якого наводяться в пресрелізі, збільшення обсягу сплачених податків було зумовлене передусім зростанням акцизу та злагодженою і ефективною операційною роботою

"Початок 2026 року був надзвичайно складними для всіх українців через постійні обстріли, тривалі перебої з електропостачанням та опаленням. Для Філіп Морріс додатковим серйозним потрясінням став ще й ракетний удар по харківській фабриці у січні. Водночас, ми повністю виконали свої зобов’язання перед державою, партнерами та споживачами", - процитували Кальнооченко ФМУ.

За його словами, загалом від початку повномасштабної війни компанія сплатила 189 млрд грн податків.

"Ця сума могла би бути значно більшою, за умови більш ефективної боротьби держави з нелегальним ринок сигарет та вейпів", - додав фінансовий директор Філіп Морріс в Україні.

Кальнооченко пояснив, що за останні декілька років нелегальний ринок у тютюновій галузі трансформувався у дві категорії - на сіре виробництво сигарет, що підробляє також і міжнародні бренди, частка якого за останні півроку тримається на рівні близько 18%, та на незаконну торгівлю електронними сигаретами, яка, за оцінками Кантар, становить більше 93%.

"Держава втрачає понад 28 млрд грн податків через нелегальний ринок сигарет і ще понад 7,5 млрд через незаконний обіг вейпів. При цьому нелегальні електронні сигарети продаються відкрито, навіть біля станцій метро та у торгово-розважальних центрах. Якщо провести аналогію з іншими сферами, то сума втрат від нелегального ринку сигарет та вейпів майже вдвічі більша, ніж видатки держави на підтримку ветеранів, що заплановані в бюджеті на 2026 рік", – додав він.

"Філіп Морріс Україна" ("ФМУ") працює на українському ринку з 1994 року та є одним з найбільших платників податків. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн, і створила 250 робочих місць. Минулого року компанія інвестувала у просування в Україні свого бренду нікотинових паучів "ZYN" $5 млн, цього року планує інвестувати ще $10 млн у розвиток категорії нікотинових паучів та запуск нової лінії бренду.

Наприкінці січня 2026 року внаслідок нічного ракетного удару було пошкоджено частину харківської фабрики компанії, робота якої була призупинена з 24 лютого 2022 року. Компанія попередньо оцінює збитки в $16 млн.

Компанія також надає гумпідтримку громадам в Харківській, Львівській, Київській областях, а також співпрацює з реабілітаційними фондами Superhumans, U+System, UNBROKEN. З початку повномасштабного вторгнення було реалізовано проєктів на 431 млн грн.

17:31 07.04.2026
Законопроєкт щодо оподаткування в цифрових платформах не стосуватиметься оренди нерухомого майна через OLX

Законопроєкт щодо оподаткування в цифрових платформах не стосуватиметься оренди нерухомого майна через OLX

17:12 07.04.2026
Рада не включила у порядок денний законопроєкти щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи на цифрових платформах

Рада не включила у порядок денний законопроєкти щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи на цифрових платформах

17:26 20.03.2026
Зламані схеми "чорного зерна" в Україні збільшили надходження до держбюджету від агрогалузі у 2025р. на 22% — Гетманцев

Зламані схеми "чорного зерна" в Україні збільшили надходження до держбюджету від агрогалузі у 2025р. на 22% — Гетманцев

21:26 18.03.2026
"Київстар" у 2025р збільшив сплату податків на 12%

"Київстар" у 2025р збільшив сплату податків на 12%

19:18 16.03.2026
Законодавча заборона смако-ароматичних добавок в електронні сигарети очікувано провалилася – Філіп Морріс

Законодавча заборона смако-ароматичних добавок в електронні сигарети очікувано провалилася – Філіп Морріс

20:41 27.02.2026
Українці попри війну забезпечують щонайменше половину видатків держави та громад, в березні пенсії підвищать на 12% - Зеленський

Українці попри війну забезпечують щонайменше половину видатків держави та громад, в березні пенсії підвищать на 12% - Зеленський

19:29 23.02.2026
ДПС та Українська академія медіації підписали меморандум для подальшого впровадження досудового врегулювання податкових спорів

ДПС та Українська академія медіації підписали меморандум для подальшого впровадження досудового врегулювання податкових спорів

19:14 09.02.2026
Падіння українського тютюнового ринку у IV-му кв.-2025 прискорилося до 16,5% – PMI

Падіння українського тютюнового ринку у IV-му кв.-2025 прискорилося до 16,5% – PMI

14:44 09.02.2026
Зростання нелегального ринку тютюну призвело до недовантаження ліній на новій фабриці ''Філіп Морріс''

Зростання нелегального ринку тютюну призвело до недовантаження ліній на новій фабриці ''Філіп Морріс''

19:05 04.02.2026
ДПС за 2025р. застосувала до порушників на ринку пального штрафи на 463,7 млн грн та анулювала 886 ліцензій

ДПС за 2025р. застосувала до порушників на ринку пального штрафи на 463,7 млн грн та анулювала 886 ліцензій

