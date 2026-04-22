16:58 22.04.2026

Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млн

Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млн
Європейський комісар з питань розширення Марта Кос говорить, що найближчими днями Європейський союз надасть Україні 2,7 млн євро для бюджетної підтримки.

"Ці дні – гарні дні для добрих новин у відносинах між ЄС та Україною, і я дуже цьому рада. Нафта тече трубопроводом "Дружба", це означає, що ми зможемо вивільнити 90 млрд євро (позики – ІФ-У), що дуже й дуже важливо. Потім Верховна Рада, парламент України, впроваджує реформи. Тому найближчими днями ми зможемо сплатити 2,7 млн до бюджету України, частково подбавши про їхню ліквідність", – сказала вона у середу в Брюсселі під час спілкування з журналістами.

Кос констатувала, що сьогодні бізнес "готовий або зацікавлений прийти в Україну". "І це те, що ми хочемо бачити. Ми говоримо про реконструкцію України, вона вже відбувається, але водночас те, що ми вже робимо, це будуємо нову Україну, не просто реконструюємо, а будуємо нову Україну. І моє послання на відкритті форуму (бізнес-саміт Україна-ЄС) щойно було таким: зараз саме час інвестувати в Україну. Для нас це одне з найбільш стратегічних інвестиційних напрямків у Європі, інноваційне, сповнене потенціалу та все більше інтегроване у внутрішній ринок ЄС. І ті, хто інвестує на ранній стадії, формуватимуть це майбутнє", – наголосила європейський комісар.

Крім того, за словами Кос, ЄС "сприяє зниженню ризиків". "Інвестувати туди ризиковано, але в нас є багато інструментів, за допомогою яких ми можемо вжити заходів щодо зниження ризиків. Нова Україна будується, поки на країну падають бомби, а ЄС залишається найвідданішим прихильником України політично та фінансово", – заявила вона.

Теги: #марта_кос #бізнес_саміт #єк #брюссель #кредит #єс

