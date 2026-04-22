16:51 22.04.2026

Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну
Європейський комісар з питань розширення Марта Кос переконана, що зараз – гарний час інвестувати в Україну, і закликає до цього приватний сектор.

Виступаючи у середу в Брюсселі на бізнес-саміті Україна-ЄС, вона нагадала, що ще минулого року говорила про те, що "зараз гарний час інвестувати в Україну". "Бо, попри всі невизначеності, одне було певним: Україна стане набагато глибше інтегрованою в європейську економіку. Цей процес вже триває. І все більше стає зрозумілим, наскільки центральним є Україна для європейської оборони, а отже, і для економічної безпеки нашого континенту", – сказала Кос.

Також, за словами єврокомісара, українці все більше створюють "Арсенал демократії". "Україна стає незамінним партнером у зусиллях Європи щодо відновлення нашої оборонної промисловості та збройних сил. Ці зусилля повинні керуватися досвідом України. Водночас Україна стає постачальником безпеки для європейської економіки", – зазначила вона.

У цьому зв’язку Кос навела два приклади: критично важливої сировини та товарів подвійного використання. "Критично важлива сировина є центральною для сучасної економіки. Покладаючись на одного постачальника таких життєво важливих активів, ми можемо отримати потенційний шантаж. Україна є одним із місць у Європі, де є багато таких матеріалів. Наша мета – інтегрувати Україну в загальноєвропейські ланцюги створення вартості критично важливої ​​сировини", – деталізувала європейський комісар.

Вона продовжила, що продукція подвійного використання – це ще одна галузь, яка має вирішальне значення для економічної безпеки. "Саме тому Інвестиційна рамка для України тепер також охоплює галузі, продукція яких має як військове, так і цивільне застосування. Знову ж таки, йдеться про об’єднання компаній з ЄС та з України в загальноєвропейські ланцюги створення вартості стратегічних галузей промисловості. Ми надаємо особливий пріоритет інвестиційним проектам у таких сферах, як виробництво дронів, навігаційні та комунікаційні системи, аеронавтика та космос, а також точна металургія", – додала Кос.

За її словами, подвійне використання "має величезні бізнес-можливості", адже вартість цього сектору оцінюється в 5,4 млрд євро та включає приблизно 3400 компаній, що діють в Україні. "Це заклик до дії для багатьох представників приватного сектору, присутніх тут у залі", – звернулася єврокомісар до присутніх.

