Інтерфакс-Україна
Економіка
16:45 22.04.2026

Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

Європейська комісія розширює гарантії Європейського союзу для Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), що дасть змогу надати Україні EUR450 млн фінансування разом із EUR150 млн грантів та технічної допомоги в рамках програми Ukraine Facility.

"Ці додаткові гарантії ЄС мають велике значення, зокрема для підтримки проєктів державного сектору та відновлення критичної інфраструктури й енергетики. Вони забезпечують можливість одному з наших ключових інвестиційних партнерів, ЄІБ, розширити фінансування нагальних проєктів по всій країні", – наводяться у пресрелізі слова міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева.

Оголошення про розширення гарантій та надання фінансування було зроблено під час бізнес-саміту ЄС-Україна в Брюсселі.

Згідно з пресрелізом, фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України та повсякденного життя громадян: дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла й громадської інфраструктури. Воно також охоплюватиме міську мобільність і освіту, сприяючи збереженню базових послуг та підтримці довгострокового відновлення і реформ.

Зазначається, що гарантії ЄС доповнюють EUR2 млрд гарантій, вже наданих Групі ЄІБ у 2025 році в межах інструменту Ukraine Investment Framework, що є частиною програми Ukraine Facility обсягом EUR50 млрд євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну.

"Ми посилюємо нашу підтримку, щоб забезпечити конкретні інвестиції там, де вони найбільш потрібні – від енергетичної безпеки до транспорту та житла. Ми залишаємося відданими підтримці відновлення України та її шляху до європейської інтеграції", – зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер.

