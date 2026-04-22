Єврокомісія оголосила про заходи проти впливу енергетичної кризи

Єврокомісія (ЄК) представила в середу екстрений план заходів для боротьби проти різкого зростання цін на енергоносії, спричиненого війною на Близькому Сході, і для прискорення переходу Європи до чистої енергетики – AccelerateEU.

"Сьогоднішня криза показує нам, наскільки прискорення нашого енергетичного переходу є ключем до конкурентоспроможності, стійкості та процвітання, і ми перебуваємо в кращому становищі, ніж під час попередньої енергетичної кризи. Ми багато чого зробили, але нам все ще потрібно зробити більше, щоб прискорити процес, як передбачено в AccelerateEU, а також захистити тих, хто може найбільше постраждати від нинішньої кризи", – заявила на пресконференції в Брюсселі виконавча заступниця голови ЄК Тереса Рібера.

За її словами, неможливо передбачати, як довго може тривати криза, але Єврокомісія має намір реагувати з найпершого моменту. Вона оголосила про "п’ять заходів, які буде вжито як на європейському рівні, так і на рівні держав-членів".

Перш за все, йдеться про координацію дій щодо впровадження надзвичайних заходів.

Крім того, передбачаються заходи, спрямовані на захист споживачів і промисловості від цінових потрясінь, для чого розробляється тимчасова рамкова програма державної допомоги при збереженні "можливості застосування цільових і тимчасових заходів для підтримки тих, хто найбільше постраждав від цієї кризи".

Третій комплекс заходів спрямований на прискорення переходу до власної чистої енергії. Триває робота над зниженням співвідношення цін на електроенергію та викопне паливо.

Четверта серія заходів передбачає модернізацію енергетичної системи ЄС шляхом прискорення роботи над мережами та підтримки електроенергетики пільговим оподаткуванням.

"І нарешті, ми переконані у важливості подальшого залучення інвестицій та прискорення наших інвестицій. Інвестиції в енергетичний перехід – це найкраще рішення, яке ми, європейці, можемо прийняти. Не тільки з кліматичних, екологічних чи соціальних причин, а й з огляду на нашу безпеку та конкурентоспроможність", – підсумувала Рібера.