15:07 22.04.2026

Україна допускає можливість закриття у 2026р переговорів з ЄС принаймні за одним з шести кластерів

Україна допускає можливість закриття у 2026р переговорів з ЄС принаймні за одним з шести кластерів
Україна сподівається, що цього року Євросоюз відкриє всі шість переговорних кластерів щодо вступу України, й допускає можливість за такого ходу подій до кінця року закрити принаймні один з них, заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка

"Ми знаходимося в кульмінаційному моменті переговорів про вступ, тому, я сподіваюся, що цього року ви відкриєте кластери, а можливо, хто знає, навіть закриємо принаймні один з них до кінця цього року", – сказав він на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Якщо це буде так, то ми точно будемо на хорошому шляху до повного вступу", – зазначив Качка.

Він наголосив, що для України вступ до Європейського Союзу є пріоритетом номер один.

За його словами, зараз обговорюється багато різних моделей такого вступу, але важливим є те, що держави-члени поділилися з Україною всіма критеріями, необхідними для переговорів щодо всіх шести кластерів – всіх 34 розділів та 145 критеріїв, а Україна, у свою чергу, прийняла Національну програму з приблизно 1800 заходами для їх виконання.

