14:24 22.04.2026

"Укрнафта" оголосила тендер на встановлення когенераційної установки через платформу ЄБРР

АТ "Укрнафта" оголосило закупівлю постачання обладнання та встановлення когенераційної електростанції через платформу Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), повідомила компанія у середу.

"Укрнафта" запрошує надійних партнерів до участі в тендері на Електронному порталі закупівель ЄБРР на закупівлю робіт зі встановлення потужностей сучасної розподіленої генерації", – сказано у повідомленні.

В компанії уточнили, що йдеться про постачання обладнання та комплексні роботи зі встановлення когенераційної електростанції загальною встановленою електричною потужністю близько 20 МВт.

Tендер відкрито до 2 червня 2026 року.

До участі запрошуються учасники, які можуть подати свої тендерні пропозиції відповідно до вимог тендерної документації, розміщеної в системі ECEPP на сайті банку. Усі запити щодо роз’яснень приймаються виключно через офіційний функціонал системи ECEPP.

Як повідомлялося, "Укрнафта" створює новий важливий напрям – gas to power. У портфелі компанії – понад 400 МВт проєктів розподіленої генерації, які реалізуються спільно з ЄБРР та за грантової підтримки урядів Швеції, Норвегії, Німеччини та Нідерландів.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.

