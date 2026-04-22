13:58 22.04.2026

Україна на URC-2026 у Гданську представить 20-30 проєктів ППП – перша заступниця глави Мінрозвитку

Фото: Дмитро Кошовий

Україна планує представити приблизно 20-30 проєктів публічно-приватного партнерства на міжнародній Конференції з відновлення України (URC), яка цього року пройде у Гданську 25-26 червня, повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

"Ми представимо приблизно 20-30 проєктів, готових для подання заявок. Це наша мета – кінець червня", – сказала вона на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Шкрум запросила інвесторів взяти участь у URC-2026 та у подальших конкурсах на ППП.

Загалом, за її словами, у цифровій системі пріоритетних проєктів DREAM (dream.gov.ua), які потребують фінансування для реконструкції та були подані громадами, портовими адміністраціями, "Укрзалізницею" та іншими заявниками тисячі проєктів.

Вона також уточнила, що пріоритетними публічними інвестиційними проєктами на цей рік визнані 146 проєктів, які також доступні для ознайомлення на сайті.

На питання чи є всі ці проєкти готовими для фінансування (bankable), перша заступниця міністра зазначила, що проєкти ППП "точно є bankable", тоді як щодо багатьох інших справді потрібна додаткова підготовча робота.

