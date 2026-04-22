"ДТЕК Мережі" оновили 831 енергооб'єкт у рамках підготовки до наступного опалювального сезону

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" розпочали підготовку до нового опалювального сезону і наразі вже оновили 831 енергооб’єкт у Києві, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Донецькій областях.

"З січня по березень, ще фактично перебуваючи в опалювальному сезоні 2025/2026, енергетики вже почали реалізовувати план підготовки до нового сезону. За цей період вже оновлено понад 700 км повітряних електроліній та 831 підстанцій, трансформаторних та розподільчих пунктів", – повідомили у пресрелізі операційного холдингу в середу.

Загалом у 2026 році ОСР "ДТЕК Мережі" планують відремонтувати понад 8 тис. км ліній електропередачі, понад 6 тис. енергооб’єктів різного класу напруги, а також розчистити понад 8 тис. км трас електроліній від гілок і порослі для запобігання аваріям під час негоди.

Крім того, у планах енергетиків реконструювати понад 145 км ліній електропередачі та 114 енергооб’єктів, побудувати нових 30 км кабельних ліній і 89 трансформаторних підстанцій.

Як пояснили у "ДТЕК Мережі", формування переліку об’єктів для ремонтів і модернізації базується на технічному стані обладнання та результатах його роботи у попередній період. У пріоритеті – ділянки мереж із найбільшим рівнем зношеності та ті, що забезпечують електропостачання великої кількості клієнтів та критичну інфраструктуру.

"Підготовка до опалювального сезону є безперервним процесом, який триває протягом усього року та є ключовим елементом забезпечення стабільного електропостачання для українців", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

За її словами, ремонтні роботи та оновлення енергоінфраструктури дозволяють сформувати більш стійку енергосистему, здатну витримувати пікові навантаження, а отже знизити ризик аварійних відключень.

"Завдання ОСР "ДТЕК Мережі" – не лише відновлювати пошкоджене обладнання, а й системно підвищувати надійність електропостачання навіть під час війни", – наголосили у холдингу.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.