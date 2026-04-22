13:44 22.04.2026

"ДТЕК Мережі" оновили 831 енергооб'єкт у рамках підготовки до наступного опалювального сезону

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" розпочали підготовку до нового опалювального сезону і наразі вже оновили 831 енергооб’єкт у Києві, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Донецькій областях.

"З січня по березень, ще фактично перебуваючи в опалювальному сезоні 2025/2026, енергетики вже почали реалізовувати план підготовки до нового сезону. За цей період вже оновлено понад 700 км повітряних електроліній та 831 підстанцій, трансформаторних та розподільчих пунктів", – повідомили у пресрелізі операційного холдингу в середу.

Загалом у 2026 році ОСР "ДТЕК Мережі" планують відремонтувати понад 8 тис. км ліній електропередачі, понад 6 тис. енергооб’єктів різного класу напруги, а також розчистити понад 8 тис. км трас електроліній від гілок і порослі для запобігання аваріям під час негоди.

Крім того, у планах енергетиків реконструювати понад 145 км ліній електропередачі та 114 енергооб’єктів, побудувати нових 30 км кабельних ліній і 89 трансформаторних підстанцій.

Як пояснили у "ДТЕК Мережі", формування переліку об’єктів для ремонтів і модернізації базується на технічному стані обладнання та результатах його роботи у попередній період. У пріоритеті – ділянки мереж із найбільшим рівнем зношеності та ті, що забезпечують електропостачання великої кількості клієнтів та критичну інфраструктуру.

"Підготовка до опалювального сезону є безперервним процесом, який триває протягом усього року та є ключовим елементом забезпечення стабільного електропостачання для українців", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

За її словами, ремонтні роботи та оновлення енергоінфраструктури дозволяють сформувати більш стійку енергосистему, здатну витримувати пікові навантаження, а отже знизити ризик аварійних відключень.

"Завдання ОСР "ДТЕК Мережі" – не лише відновлювати пошкоджене обладнання, а й системно підвищувати надійність електропостачання навіть під час війни", – наголосили у холдингу.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:41 21.04.2026
Мінрозвитку почало підготовку ППП щодо частини зернового термінала порту "Чорноморськ" та майна ДП "АМПУ"

Мінрозвитку почало підготовку ППП щодо частини зернового термінала порту "Чорноморськ" та майна ДП "АМПУ"

14:55 21.04.2026
Свириденко заявила про потенціал спрощення умов для розвитку розподіленої генерації, мета – 4 ГВт

Свириденко заявила про потенціал спрощення умов для розвитку розподіленої генерації, мета – 4 ГВт

00:27 21.04.2026
МЗС Естонії заявляє про відсутність ознак підготовки РФ до нападу на країни Балтії та НАТО

МЗС Естонії заявляє про відсутність ознак підготовки РФ до нападу на країни Балтії та НАТО

09:41 14.04.2026
Зеленський про підготовку до опалювального сезону: Є питання до Львівської, Волинської, Одеської областей та до Києва

Зеленський про підготовку до опалювального сезону: Є питання до Львівської, Волинської, Одеської областей та до Києва

13:15 10.04.2026
"ДТЕК Мережі" сплатили понад 1,1 млрд грн податків за перший квартал 2026р.

"ДТЕК Мережі" сплатили понад 1,1 млрд грн податків за перший квартал 2026р.

15:10 09.04.2026
Зеленський: Не можна розслаблятися, треба готуватися до наступної зими

Зеленський: Не можна розслаблятися, треба готуватися до наступної зими

17:18 07.04.2026
"Ліси України" збільшать заготівлю дров до опалювального сезону 2026/27рр на 27,6%

"Ліси України" збільшать заготівлю дров до опалювального сезону 2026/27рр на 27,6%

11:35 30.03.2026
Одеса завершує опалювальний сезон в останній день березня

Одеса завершує опалювальний сезон в останній день березня

13:41 24.03.2026
"ДТЕК Мережі" встановив "розумні" лічильники у понад третини абонентів

"ДТЕК Мережі" встановив "розумні" лічильники у понад третини абонентів

16:05 23.03.2026
Опалювальний сезон у Києві завершується 24 березня - КМДА

Опалювальний сезон у Києві завершується 24 березня - КМДА

ВАЖЛИВЕ

Україна запустила перекачку нафти трубопроводом "Дружбою" – джерело

Ferrexpo хоче почати дорозміщення акцій мінімум на $100 млн до травня, курс акцій впав на 10,5%

"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

Документи на суму більш ніж EUR1 млрд заплановані для підписання на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі в середу

Зеленський анонсував додаткові економічні заходи щодо податків, детінізації та підтримки українців та бізнесу

ОСТАННЄ

"Укрнафта" оголосила тендер на встановлення когенераційної установки через платформу ЄБРР

Україна на URC-2026 у Гданську представить 20-30 проєктів ППП – перша заступниця глави Мінрозвитку

Україна запустила перекачку нафти трубопроводом "Дружбою" – джерело

Конкуренція між АЗК призводить до посилення важливості непаливних продажів – СЕО WOG

Мінрозвитку запроваджує базу цін на будматеріали та контракти за стандартами FIDIC для прозорої відбудови – Козловська

Бізнес закликає уряд знайти альтернативи ПДВ для ФОП, зосередитися на боротьбі з дробленням великих компаній — ЄБА

WOG за 2-3 роки розраховує обладнати швидкісними електрозарядками щонайменше половину своїх АЗК – СЕО

Україна залишатиметься транзитною країною завдяки чорноморським портам – перша заступниця глави Мінрозвитку

Ford відкликає близько 140 тис. машин у США через несправну проводку

Служба зайнятості: У 2026р. найпопулярніші громадські роботи – оборона та надання соціальних послуг

