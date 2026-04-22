Україна запустила перекачку нафти трубопроводом "Дружбою" – джерело

Україна у середу, після 12:00, відновила транзит нафти нафтопроводом "Дружба", повідомило джерело інтернетпорталу "Енергореформа", близьке до українського уряду.

"О 12:35 транзит нафти запущено. Почали перекачку", – сказав співрозмовник "Енергореформи".

Він поки не уточнив обсягів перекачки.

Зі свого боку угорська нафтогазова компанія MOL повідомила, що АТ "Укртранснафта" проінформувало її про початок сьогодні опівдні надходження в Україну сирої нафти з Білорусі трубопровідною системою "Дружба".

"АТ "Укртранснафта" повідомило MOL, що сьогодні опівдні в Україні розпочалося надходження сирої нафти з Білорусі трубопровідною системою "Дружба". MOL очікує, що перші партії сирої нафти після перезапуску української ділянки трубопровідної системи прибудуть до Угорщини та Словаччини не пізніше завтрашнього дня", – йдеться в повідомленні на сайті компанії в середу.

Як повідомлялося з посиланням на міністерку економіки Словаччини Денісу Сакову, відновлення поставок нафтопроводом "Дружба" у цю країну очікується у четвер зранку.

Угорщина і Словаччина з 27 січня поточного року не отримують російську нафту по нафтопроводу "Дружба" через пошкодження нафтопроводу внаслідок російського обстрілу. Раніше чинний прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не зніме вето з кредиту ЄС у EUR90 млрд для України доти, доки не буде відновлено постачання нафти.

Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, яка перемогла на виборах в Угорщині, закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити якомога швидше відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Напередодні у Кремлі заявили, що РФ технологічно готова до відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба" в Угорщину.

Угорська MOL у середу, 22 квітня, заявляла, що державне АТ "Укртранснафта", відповідальне за експлуатацію української ділянки нафтопроводу "Дружба", офіційно повідомило її про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба", а також про припинення дії форс-мажорних обставин, що діяли з 27 січня 2026 року.