13:29 22.04.2026

Україна запустила перекачку нафти трубопроводом "Дружбою" – джерело

Україна запустила перекачку нафти трубопроводом "Дружбою" – джерело
Україна у середу, після 12:00, відновила транзит нафти нафтопроводом "Дружба", повідомило джерело інтернетпорталу "Енергореформа", близьке до українського уряду.

"О 12:35 транзит нафти запущено. Почали перекачку", – сказав співрозмовник "Енергореформи".

Він поки не уточнив обсягів перекачки.

Зі свого боку угорська нафтогазова компанія MOL повідомила, що АТ "Укртранснафта" проінформувало її про початок сьогодні опівдні надходження в Україну сирої нафти з Білорусі трубопровідною системою "Дружба".

"АТ "Укртранснафта" повідомило MOL, що сьогодні опівдні в Україні розпочалося надходження сирої нафти з Білорусі трубопровідною системою "Дружба". MOL очікує, що перші партії сирої нафти після перезапуску української ділянки трубопровідної системи прибудуть до Угорщини та Словаччини не пізніше завтрашнього дня", – йдеться в повідомленні на сайті компанії в середу.

Як повідомлялося з посиланням на міністерку економіки Словаччини Денісу Сакову, відновлення поставок нафтопроводом "Дружба" у цю країну очікується у четвер зранку.

Угорщина і Словаччина з 27 січня поточного року не отримують російську нафту по нафтопроводу "Дружба" через пошкодження нафтопроводу внаслідок російського обстрілу. Раніше чинний прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не зніме вето з кредиту ЄС у EUR90 млрд для України доти, доки не буде відновлено постачання нафти.

Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, яка перемогла на виборах в Угорщині, закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити якомога швидше відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Напередодні у Кремлі заявили, що РФ технологічно готова до відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба" в Угорщину.

Угорська MOL у середу, 22 квітня, заявляла, що державне АТ "Укртранснафта", відповідальне за експлуатацію української ділянки нафтопроводу "Дружба", офіційно повідомило її про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба", а також про припинення дії форс-мажорних обставин, що діяли з 27 січня 2026 року.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:59 22.04.2026
У Словаччині очікують відновлення поставок нафти "Дружбою" в четвер

У Словаччині очікують відновлення поставок нафти "Дружбою" в четвер

10:29 22.04.2026
"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

10:17 22.04.2026
Сибіга щодо "Дружби": Україна зі свого боку все виконала, є звернення від ЄС щодо відновлення транзиту

Сибіга щодо "Дружби": Україна зі свого боку все виконала, є звернення від ЄС щодо відновлення транзиту

01:45 22.04.2026
Україна відновить постачання нафти "Дружбою" в середу вдень – ЗМІ

Україна відновить постачання нафти "Дружбою" в середу вдень – ЗМІ

22:03 21.04.2026
"Київстар" відновив роботу після незначного технічного збою

"Київстар" відновив роботу після незначного технічного збою

18:23 21.04.2026
Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

17:42 21.04.2026
Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

11:51 21.04.2026
Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

19:11 20.04.2026
Столичний ТРК Plaza Sport Outlet відновив роботу після обстрілу

Столичний ТРК Plaza Sport Outlet відновив роботу після обстрілу

17:54 19.04.2026
Орбан не скасує вето на кредит у розмірі 90 млрд євро для України до відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба"

Орбан не скасує вето на кредит у розмірі 90 млрд євро для України до відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба"

ВАЖЛИВЕ

Ferrexpo хоче почати дорозміщення акцій мінімум на $100 млн до травня, курс акцій впав на 10,5%

"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

Документи на суму більш ніж EUR1 млрд заплановані для підписання на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі в середу

Зеленський анонсував додаткові економічні заходи щодо податків, детінізації та підтримки українців та бізнесу

Україна та МВФ обговорюють альтернативи ПДВ для ФОП для наповнення бюджету на 2027 р

ОСТАННЄ

"Укрнафта" оголосила тендер на встановлення когенераційної установки через платформу ЄБРР

Україна на URC-2026 у Гданську представить 20-30 проєктів ППП – перша заступниця глави Мінрозвитку

"ДТЕК Мережі" оновили 831 енергооб'єкт у рамках підготовки до наступного опалювального сезону

Конкуренція між АЗК призводить до посилення важливості непаливних продажів – СЕО WOG

Мінрозвитку запроваджує базу цін на будматеріали та контракти за стандартами FIDIC для прозорої відбудови – Козловська

Бізнес закликає уряд знайти альтернативи ПДВ для ФОП, зосередитися на боротьбі з дробленням великих компаній — ЄБА

WOG за 2-3 роки розраховує обладнати швидкісними електрозарядками щонайменше половину своїх АЗК – СЕО

Україна залишатиметься транзитною країною завдяки чорноморським портам – перша заступниця глави Мінрозвитку

Ford відкликає близько 140 тис. машин у США через несправну проводку

Служба зайнятості: У 2026р. найпопулярніші громадські роботи – оборона та надання соціальних послуг

