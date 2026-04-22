Конкуренція між АЗК призводить до посилення важливості непаливних продажів – СЕО WOG

Непаливний напрямок діяльності мереж АЗК складає приблизно до половини їхнього прибутку і навряд чи може впливати на нього набагато більше, але через посилення конкуренції його важливість збільшуватиметься, вважає СЕО WOG Андрій Пивоварський.

"Непаливний напрям в EBITDA складає більше 40%, може під 50%. Рішення якісь ще можуть бути, але їхній вплив уже буде несуттєвим. Буде десь 50 на 50, 55 на 45. Але через конкуренцію, якщо буде продовжуватися консолідація, і як ми очікуємо, вона буде, маржинальність паливних продажів падатиме і ефект від непаливного напрямку буде більш важливим", – сказав Пивоварський під час "Businessbreakfast з Володимиром Федоріним" від Forbes Ukraine у середу.

Водночас він не вказав, які нові додаткові послуги можуть надавати АЗК.

Водночас зазначив, що аптечний напрямок, який нещодавно почав розвиватися у мережах, не матиме сильного впливу на фінансовий результат.

"Але точно для імпульсної покупки у дорозі має бути. Як додаткова послуга", – висловив думку Пивоварський.

Як повідомлялося, з 3 березня 2026 року в Україні дозволено продаж лікарських засобів на АЗК. Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров’я, це стосується лише безрецептурних препаратів.