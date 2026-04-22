Мінрозвитку запроваджує базу цін на будматеріали та контракти за стандартами FIDIC для прозорої відбудови – Козловська

Міністерство розвитку громад та територій України найближчими днями запровадить базу цін на будівельні матеріали для забезпечення прозорого ціноутворення у проєктах відновлення, повідомила заступниця міністра Наталія Козловська.

Під час Recovery Construction Forum Ukraine 3.0 у Києві у середу вона повідомила, що база цін та кодифікатор будівельних матеріалів стануть єдиною екосистемою для замовників та виробників. Козловська пояснила, що впровадження кодифікатора та моніторингу цін на будматеріали є невід’ємною частиною створення прозорої екосистеми для міжнародних партнерів.

"Ми наразі розглядаємо можливість запровадження співпраці замовників будівництва саме з тими виробниками будівельних матеріалів, які розуміють необхідність відкритості доступу до інформації щодо складових показників виробництва. Велике прохання до вас бути пліч-о-пліч із замовниками, тому що без вас якісно ми не впровадимо цю роботу", – наголосила вона.

Козловська також повідомила, що у Кабінеті міністрів у розробці знаходиться документ, який запроваджує принципи "Жовтої книги" контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC) як рамкової угоди при роботі з публічними коштами. Це дозволить значно скоротити процедури закупівлі, збалансувавши швидкість та прозорість процесів.

За словами заступниці міністра, крім системних реформ, міністерство фокусується на новому законодавстві про житлову політику. Козловська закликала бізнес розглядати сегмент соціального житла як перспективний напрямок для системних інвестицій.

"Наразі ми працюємо з європейськими партнерами над змістовим наповненням закону про соціальне житло. Це новий ринок і новий кут зору для будівельного бізнесу", – додала вона.

Щодо містобудівної документації, міністерство готує пакет рішень для спрощення її розроблення. На першому етапі зміни будуть внесені на рівні урядових постанов, на другому – через законодавчі ініціативи щодо планів просторового розвитку громад. Також Козловська повідомила про підтримку проєкту EU for Reconstruction, який допоможе низці українських міст із розробленням необхідної документації.