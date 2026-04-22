13:17 22.04.2026

Бізнес закликає уряд знайти альтернативи ПДВ для ФОП, зосередитися на боротьбі з дробленням великих компаній — ЄБА

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) закликає Кабінет міністрів та парламент знайти справедливі рішення для боротьби зі зловживаннями спрощеною системою оподаткування (ССО), які не передбачали б підвищення навантаження на прозорий бізнес, повідомляє пресслужба асоціації.

Згідно з повідомленням, ЄБА підтримує ідею пошуку альтернативи, про що уряд комунікує з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Натомість бізнес пропонує шукати альтернативні шляхи для наповнення держбюджету на 2027 рік.

Як наголошує бізнес-спільнота, боротьба з "тінню" має відбуватися не через тиск на сумлінних платників, а через унеможливлення схем дроблення великого бізнесу.

"Експерти асоціації наголошують на необхідності реформування ССО, аби унеможливити неправомірне використання системи великими компаніями та мережами шляхом дроблення бізнесу. Важливо, щоб наповнення бюджету не здійснювалося шляхом підвищення податкового навантаження лише для прозорого бізнесу", – йдеться у повідомленні.

В ЄБА додали, що запровадження ПДВ для ФОП не є єдиним механізмом боротьби з тіньовою економікою. Бізнес висловлює готовність долучитися до пошуку рішень для детінізації економіки, протидії контрабанді та нелегальній торгівлі.

Як повідомлялося, раніше Асоціація міст України звернулася до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко з вимогою виключити норму про обов’язковий ПДВ для ФОП із Національної стратегії доходів до 2030 року.

Очільниця уряду 19 квітня підтвердила, що за підсумками переговорів з МВФ ідею запровадження ПДВ для ФОП було визнано неконструктивною через її високу сенситивність для суспільства та парламенту. Наразі сторони обговорюють альтернативні джерела наповнення дежбюджету на 2027 рік.

