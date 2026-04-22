Інтерфакс-Україна
Економіка
13:09 22.04.2026

WOG за 2-3 роки розраховує обладнати швидкісними електрозарядками щонайменше половину своїх АЗК – СЕО

2 хв читати

Мережа АЗК WOG розраховує за два-три роки обладнати приблизно половину своїх об’єктів швидкісними електрозарядками, оскільки розглядає це як невід’ємну частину бізнесмоделі, повідомив СЕО компанії Андрій Пивоварський.

"Зараз швидкісні електрозарядки, мабуть, є на кількох десятках наших АЗК, але за найближчі два-три роки половина АЗК мережі має бути як мінімум з однією або більше електтрозарядками", – сказав він під час "Businessbreakfast з Володимиром Федоріним" від Forbes Ukraine в середу.

За словами Пивоварського, наразі частка електрокарів у бізнесмоделі мережі "непомітна", однак екосистема електрокарів стане частиною екосистеми АЗК, хоча й заперечив, що мережа робить ставку на електрокари.

"Швидкісні електрозарядки стануть базою для АЗК. Там, де є можливість докупити електрожилу, щоб встановити швидкісну зарядку, це обов’язково буде зроблено... Це невід’ємна частина бізнесмоделі, це має бути", – переконаний СЕО WOG.

За даними Forbes, мережа АЗК WOG в Україні налічує понад 360-400 автозаправних комплексів, що робить її однією з трьох найбільших мереж в країні. Окрім пального, компанія активно розвиває супутню інфраструктуру, включаючи WOG Cafe та WOG Market, а також володіє мережею власних нафтобаз.

Як повідомлялося з посиланням на "Укравтопром", український автопарк у березні-2026 поповнили 2021 од. електромобілів (нових і вживаних), що на 63% менше, ніж у березні-2025, але на 88% більше за лютий поточного року. Автопарк України у 2025 році поповнили 110,2 тис. електромобілів – вдвічі більше, ніж попереднього року. 

Теги: #електрозарядки #азк #wog

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА