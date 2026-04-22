Україна залишатиметься транзитною країною завдяки чорноморським портам – перша заступниця глави Мінрозвитку

Україна залишатиметься транзитною країною завдяки наявності портів на Чорному морі, які є життєво важливими для експорту, імпорту, експорту зерна та економіки багатьох країн, вважає перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

"Ми тут повинні бути надійним партнером, це наше головне завдання. Однак нам також потрібна ваша допомога…", – сказала вона на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі в середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Шкрум уточнила, що йдеться про допомогу у наданні більшої кількості гарантій для залучення фінансування на ремонт та модернізацію доріг, залізниці, пунктів пропуску.

Вона наголосила, що зі свого боку Україна працює над державно-приватними партнерствами – над концесією терміналів портів, аеропортів та доріг – і вдячна Міжнародній фінансовій корпорації (IFC) та Європейському банку реконструкції та розвитку за допомогу в перших пілотних проєктах.

"В Україні потрібні ці успішні пілотні проєкти прямо зараз. Ми не чекаємо на початок будівництва о нульовій годині після війни, у нас немає можливості чекати", – зазначила перша заступниця міністра.

За словами Шкрум, за час війни Україна отримала безцінний та ексклюзивний досвід захисту морських, залізничних та дорожніх шляхів від дронових та ракетних атак й готова ділитися ним з партнерами.

"Ми чогось вчимося, і росіяни чогось вчаться, і Іран чогось вчиться. Ми хочемо, щоб цей досвід був змістовним. Ми готові поділитися ним з країнами Європейського Союзу, які найбільше допомогли нам у цей воєнний час", – сказала перша заступниця міністра.