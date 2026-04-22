Служба зайнятості: У 2026р. найпопулярніші громадські роботи – оборона та надання соціальних послуг

У першому кварталі поточного року найпопулярнішими серед громадських стали вакансії в сфері державного управління, оборони та надання соціальних послуг, серед тимчасових – в оптовій та роздрібній торгівлі, повідомили у Державній службі зайнятості.

"За перший квартал 2026 року до громадських робіт, які пропонує Державна служба зайнятості, долучилось 5,6 тис. безробітних. Середня тривалість таких робіт становила 16 днів… Серед найпопулярніших напрямів громадських робіт в Україні: державне управління, оборона та надання соціальних послуг – 3,2 тис.", – йдеться у повідомленні.

Так, у напрямі роботи з людьми, які потребують сторонньої допомоги, та інші роботи в цьому напрямі – 728 вакансій, а у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 632.

"Громадські роботи здійснюються в інтересах громади та мають суспільну користь. Для того, щоб люди, які шукають роботу, могли брати в них участь, місцева влада укладає відповідні договори з центрами зайнятості. Загалом з початку року було укладено понад 610 таких угод", – зазначили у ДСЗ.

Зазначається, що на постійне місце роботи після участі у громадських роботах було працевлаштовано більше ніж 500 людей.

Крім того, в Україні від початку року з’явилося 1,3 тис. вакансій на тимчасові роботи, для виконання нетривалих за часом завдань: їх середня тривалість коротша і становить лише вісім днів

Як повідомили у ДСЗ, серед найпопулярніших тимчасових робіт за перший квартал цього року: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 356; сільське, лісове та рибне господарство – 335; переробна промисловість – 202.

Загалом кількість клієнтів ДСЗ, які працевлаштувалися на постійне місце роботи після виконання подібних тимчасових завдань, – 319 людей.