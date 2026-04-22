Інтерфакс-Україна
Економіка
12:10 22.04.2026

Служба зайнятості: У 2026р. найпопулярніші громадські роботи – оборона та надання соціальних послуг

У першому кварталі поточного року найпопулярнішими серед громадських стали вакансії в сфері державного управління, оборони та надання соціальних послуг, серед тимчасових – в оптовій та роздрібній торгівлі, повідомили у Державній службі зайнятості.

"За перший квартал 2026 року до громадських робіт, які пропонує Державна служба зайнятості, долучилось 5,6 тис. безробітних. Середня тривалість таких робіт становила 16 днів… Серед найпопулярніших напрямів громадських робіт в Україні: державне управління, оборона та надання соціальних послуг – 3,2 тис.", – йдеться у повідомленні.

Так, у напрямі роботи з людьми, які потребують сторонньої допомоги, та інші роботи в цьому напрямі – 728 вакансій, а у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 632.

"Громадські роботи здійснюються в інтересах громади та мають суспільну користь. Для того, щоб люди, які шукають роботу, могли брати в них участь, місцева влада укладає відповідні договори з центрами зайнятості. Загалом з початку року було укладено понад 610 таких угод", – зазначили у ДСЗ.

Зазначається, що на постійне місце роботи після участі у громадських роботах було працевлаштовано більше ніж 500 людей.

Крім того, в Україні від початку року з’явилося 1,3 тис. вакансій на тимчасові роботи, для виконання нетривалих за часом завдань: їх середня тривалість коротша і становить лише вісім днів

Як повідомили у ДСЗ, серед найпопулярніших тимчасових робіт за перший квартал цього року: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 356; сільське, лісове та рибне господарство – 335; переробна промисловість – 202.

Загалом кількість клієнтів ДСЗ, які працевлаштувалися на постійне місце роботи після виконання подібних тимчасових завдань, – 319 людей.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 15.04.2026
Найбільше вакансій в медицині пропонують Одеська, Львівська, Дніпропетровська області та Київ

Найбільше вакансій в медицині пропонують Одеська, Львівська, Дніпропетровська області та Київ

10:21 02.04.2026
БЕБ оголосило конкурси на 212 вакантних посад

БЕБ оголосило конкурси на 212 вакантних посад

11:50 26.01.2026
Від режисера монтажу до стрільця: як 1 центр рекрутингу допомагає цивільним знайти своє місце в українському війську

Від режисера монтажу до стрільця: як 1 центр рекрутингу допомагає цивільним знайти своє місце в українському війську

16:02 19.01.2026
Кількість вакансій на порталі Work.ua зросла в 9 разів у 2025р., середня зарплата - на 22%

Кількість вакансій на порталі Work.ua зросла в 9 разів у 2025р., середня зарплата - на 22%

09:53 17.12.2025
На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 42 тис. вакансій

На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 42 тис. вакансій

14:03 11.07.2025
Динаміка ринку праці в червні сповільнилась: середня зарплата лишилась на рівні травня, а кількість вакансій незначно зросла - Work.ua

Динаміка ринку праці в червні сповільнилась: середня зарплата лишилась на рівні травня, а кількість вакансій незначно зросла - Work.ua

18:20 12.05.2025
Четвертину вакансій на українському ринку праці пропонує переробна промисловість - дослідження

Четвертину вакансій на українському ринку праці пропонує переробна промисловість - дослідження

12:56 02.04.2025
Вакантні посади в Раді НБУ будуть заповнені до кінця квітня – програма з МВФ

Вакантні посади в Раді НБУ будуть заповнені до кінця квітня – програма з МВФ

10:24 02.04.2025
Єдиний портал вакансій щодня відвідує понад 2,5 тис. шукачів роботи

Єдиний портал вакансій щодня відвідує понад 2,5 тис. шукачів роботи

13:12 22.03.2025
Третій армійський корпус оголошує набір у Полк безпілотних систем

Третій армійський корпус оголошує набір у Полк безпілотних систем

ВАЖЛИВЕ

Україна запустила перекачку нафти трубопроводом "Дружбою" – джерело

Ferrexpo хоче почати дорозміщення акцій мінімум на $100 млн до травня, курс акцій впав на 10,5%

"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

Документи на суму більш ніж EUR1 млрд заплановані для підписання на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі в середу

Зеленський анонсував додаткові економічні заходи щодо податків, детінізації та підтримки українців та бізнесу

ОСТАННЄ

Україна на URC-2026 у Гданську представить 20-30 проєктів ППП – перша заступниця глави Мінрозвитку

"ДТЕК Мережі" оновили 831 енергооб'єкт у рамках підготовки до наступного опалювального сезону

Україна запустила перекачку нафти трубопроводом "Дружбою" – джерело

Конкуренція між АЗК призводить до посилення важливості непаливних продажів – СЕО WOG

Мінрозвитку запроваджує базу цін на будматеріали та контракти за стандартами FIDIC для прозорої відбудови – Козловська

Бізнес закликає уряд знайти альтернативи ПДВ для ФОП, зосередитися на боротьбі з дробленням великих компаній — ЄБА

WOG за 2-3 роки розраховує обладнати швидкісними електрозарядками щонайменше половину своїх АЗК – СЕО

Україна залишатиметься транзитною країною завдяки чорноморським портам – перша заступниця глави Мінрозвитку

Ford відкликає близько 140 тис. машин у США через несправну проводку

Ferrexpo хоче почати дорозміщення акцій мінімум на $100 млн до травня, курс акцій впав на 10,5%

