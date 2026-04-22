Ferrexpo хоче почати дорозміщення акцій мінімум на $100 млн до травня, курс акцій впав на 10,5%

Гірничорудна компанія Ferrexpo з основними активами в Україні станом на 17 квітня мала чисту грошову позицію $17 млн, її директори наголошують на необхідності термінового збільшення акціонерного капіталу мінімум на $100 млн, без якого акціонери можуть втратити всю вартість своїх інвестицій.

"Рада директорів вважає, що збільшення акціонерного капіталу наразі є єдиним життєздатним рішенням у необхідні терміни", – йдеться у біржовому повідомлені Ferrexpo у середу.

Згідно з ним, таке збільшення акціонерного капіталу, ймовірно, буде структуровано як умовне розміщення нових акцій серед існуючих та нових інституційних інвесторів з метою залучення щонайменше $100 млн для підтримки оборотного капіталу групи та задоволення її короткострокових операційних потреб, що дозволить працювати на зниженому рівні протягом наступних 18 місяців.

"Наразі очікується, що таке залучення капіталу має бути розпочато та завершено (за умови, серед іншого, затвердження рішень на загальних зборах та допуску до лістингу та торгів нових звичайних акцій, що будуть випущені в рамках такого залучення капіталу) не пізніше 30 квітня 2026 року, щоб компанія могла опублікувати свої перевірені аудиторами фінансові результати за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року", – зазначається у повідомлені.

Компанія не має наміру публікувати проспект емісії у зв’язку із запланованим залученням коштів.

Ferrexpo зауважило, що триває взаємодія з найбільшим акціонером компанії – Fevamotinico Sarl Костянтина Жеваго, яка наразі володіє 294 млн 993,686 тис. акцій, що становить 49,32%, щодо того, чи підтримає Fevamotinico рішення на загальних зборах.

Рада директорів також попередила, що якщо запланований збір коштів не буде розпочато, а формування книги акцій не буде завершено до 30 квітня, то лістинг та торгівля її акціями буде призупинена з 7:30 1 травня 2026 року до завершення аудиту та публікації річного звіту та фінансової звітності за 2025 рік, що саме по собі вимагатиме реалізації відповідного рішення щодо фінансування, щоб фінансові результати могли бути підготовлені на основі безперервності діяльності.

"За такого сценарію не може бути жодної впевненості щодо очікуваного часу скасування призупинення лістингу та відновлення торгівлі акціями компанії, якщо взагалі це відбудеться", – наголошується в інформації.

Акції Ferrexpo з початку торгів у середу подешевшали на 11,91% – до 38,02 пенсів, що відповідає капіталізації GBP258,2 млн.