У Словаччині очікують відновлення поставок нафти "Дружбою" в четвер

Відновлення поставок нафтопроводом "Дружба" в Словаччину очікується в четвер, повідомила міністерка економіки цієї країни Деніса Сакова.

"Відновлення прокачування і поставок до Словаччини планується завтра вранці", – написала міністерка в середу в соцмережі Фейсбук.

Угорщина і Словаччина з 27 січня не отримують російську нафту по "Дружбі" через пошкодження нафтопроводу внаслідок російського обстрілу. Раніше чинний прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не зніме вето з кредиту ЄС у EUR90 млрд для України доти, доки не буде відновлено постачання нафти.

Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, яка перемогла на виборах в Угорщині, закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити якомога швидше відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".