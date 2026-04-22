Інтерфакс-Україна
Економіка
11:59 22.04.2026

У Словаччині очікують відновлення поставок нафти "Дружбою" в четвер

Відновлення поставок нафтопроводом "Дружба" в Словаччину очікується в четвер, повідомила міністерка економіки цієї країни Деніса Сакова.

"Відновлення прокачування і поставок до Словаччини планується завтра вранці", – написала міністерка в середу в соцмережі Фейсбук.

Угорщина і Словаччина з 27 січня не отримують російську нафту по "Дружбі" через пошкодження нафтопроводу внаслідок російського обстрілу. Раніше чинний прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не зніме вето з кредиту ЄС у EUR90 млрд для України доти, доки не буде відновлено постачання нафти.

Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, яка перемогла на виборах в Угорщині, закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити якомога швидше відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Теги: #словаччина #нафтопровід_дружба

10:29 22.04.2026
"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

10:17 22.04.2026
Сибіга щодо "Дружби": Україна зі свого боку все виконала, є звернення від ЄС щодо відновлення транзиту

18:23 21.04.2026
Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

17:42 21.04.2026
Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

11:51 21.04.2026
Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

17:54 19.04.2026
Орбан не скасує вето на кредит у розмірі 90 млрд євро для України до відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба"

18:10 17.04.2026
Словаччина оскаржуватиме заборону на імпорт російського газу в Суді Євросоюзу

09:09 17.04.2026
"ТК Домашній текстиль" вийшла на ринок Словаччини з власною тканиною

15:12 16.04.2026
Словаччина не підтримуватиме 20-й пакет санкцій проти РФ без відновлення роботи "Дружби" – МЗС

14:29 14.04.2026
Нафтопровід "Дружба" буде відремонтований до кінця квітня – Зеленський

