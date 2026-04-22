Інтерфакс-Україна
Економіка
11:54 22.04.2026

WOG за 5 років планує реконструкцію приблизно 40% АЗК з щорічними інвестиціями $30-35 млн – СЕО

2 хв читати

Мережа АЗК WOG планує протягом п’яти років здійснити реконструкцію приблизно 40% комплексів, інвестуючи у це $30-35 млн щороку, повідомив СЕО WOG Андрій Пивоварський.

"Ми прийняли рішення на наступні п’ять років реконструювати існуючу мережу і робити стратегічні відкриття… Приблизно 40% мережі мають бути реконструйовані протягом п’яти років. У рік виходить $30-35 млн інвестицій. Це мікс. Банківське кредитування і власні кошти", – сказав Пивоварський під час Businessbreakfast з Володимиром Федоріним від Forbes Ukraine у середу.

За його словами, у результаті мережа WOGмає стати сучасним, цифровізованим проєктом.

"Коли я кажу сучасний проєкт, то це відремонтовані об’єкти, які нададуть послугу, яка й через п’ять років буде сучасною для клієнта", – пояснив Пивоварський.

Щодо розрахунків збільшення капіталізації компанії, він зазначив, що не думає категорією капіталізації через війну, але має надію на подорожчання мережі.

При цьому СЕО WOG звернув увагу, що планів великих купівель об’єктів інших мереж наразі немає.

"Якщо будуть унікальні пропозиції по штучним локаціям, будемо розглядати. Але задачі ставати мережею на 600-700 об’єктів наразі немає, бо для цього необхідно сильно підготуватися. У нас є можливість покращувати якість мережі і проливи за рахунок реконструкції існуючих об’єктів… Ми ще не досягли піку розвитку на існуючих АЗК", – вказав Пивоварський.

За даними Forbes мережа АЗК WOG в Україні налічує понад 360-400 автозаправних комплексів, що робить її однією з трьох найбільших мереж у країні. Окрім пального, компанія активно розвиває супутню інфраструктуру, включаючи WOG Cafe та WOG Market, а також володіє мережею власних нафтобаз.

