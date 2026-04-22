Lufthansa скасує 20 тис. літніх рейсів для економії палива

Deutsche Lufthansa AG скасує 20 тис. збиткових рейсів у Європі в літній сезон з метою економії авіапального, що подорожчало після початку воєнних дій в Ірані.

Скорочення польотів торкнеться аеропортів у Франкфурті та Мюнхені і діятиме в період до кінця жовтня. Водночас компанія запустить нові рейси з Цюріха, Відня і Брюсселя і в ці міста. За рахунок такого заходу компанія розраховує заощадити близько 40 тис. тонн палива, йдеться в її пресрелізі.

Lufthansa вже скасувала 120 рейсів із Франкфурта до польських міст Бидгощ і Жешув, а також до норвезького Ставангера до кінця травня. Інші зміни стануть відомі наприкінці квітня.