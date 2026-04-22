"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

Державне АТ "Укртранснафта", відповідальне за експлуатацію української ділянки нафтопроводу "Дружба", офіційно повідомило угорську MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба", а також про припинення дії форс-мажорних обставин, що діяли з 27 січня 2026 року.

"Згідно з повідомленням, АТ "Укртранснафта" готове відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини", – йдеться в інформації на сайті MOL, яка експлуатує НПЗ в Угорщині та Словаччині, у середу.

Компанія уточнила, що форс-мажорні обставини припинили дію станом на 18:00 21 квітня.

Як повідомлялося, Угорщина та Словаччина називала відновлення транзиту російської нафти умовами розблокування питань виділення Україні EUR90 млрд кредиту та розгляду 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії.