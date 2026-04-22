США продовжать чинити економічний тиск на Іран – голова Мінфіну
Вашингтон продовжить чинити максимальний економічний тиск на Іран, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
"Міністерство фінансів США продовжить чинити максимальний тиск у межах кампанії "Економічна лють", щоб систематично знижувати здатність Тегерана генерувати, переміщати і репатріювати кошти", – написав Бессент у соцмережі Х.
Він нагадав, що президент США Дональд Трамп повідомив, що ВМС США продовжать блокаду іранських портів.
"Обмеження морської торгівлі Ірану безпосередньо впливає на основні джерела доходів режиму", – зазначив міністр.
"Будь-яка особа або судно, що сприяє цим потокам – за допомогою таємної торгівлі та фінансування – ризикує потрапити під санкції США", – додав він.