Інтерфакс-Україна
Економіка
09:38 22.04.2026

США продовжать чинити економічний тиск на Іран – голова Мінфіну

Вашингтон продовжить чинити максимальний економічний тиск на Іран, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Міністерство фінансів США продовжить чинити максимальний тиск у межах кампанії "Економічна лють", щоб систематично знижувати здатність Тегерана генерувати, переміщати і репатріювати кошти", – написав Бессент у соцмережі Х.

Він нагадав, що президент США Дональд Трамп повідомив, що ВМС США продовжать блокаду іранських портів.

"Обмеження морської торгівлі Ірану безпосередньо впливає на основні джерела доходів режиму", – зазначив міністр.

"Будь-яка особа або судно, що сприяє цим потокам – за допомогою таємної торгівлі та фінансування – ризикує потрапити під санкції США", – додав він.

