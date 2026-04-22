Нафта дешевшає, Brent торгується біля $97,4 за барель

Ціни на нафту знижуються вранці в середу, трейдери оцінюють новину щодо продовження перемир’я між Іраном і США, незважаючи на переговори, які не відбулися.

Ціна червневих ф’ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 кч знижується на $1,05 (1,07%), до $97,43 за барель. У вівторок контракт подорожчав на $3 (3,1%), до $98,48 за барель.

Ф’ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,68 (0,76%), до $88,99 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зросла $2,25 (2,6%), до $89,67 за барель.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що США поки що почекають з новими ударами по Ірану, проте морської блокади іранських портів не скасовуватимуть.

"Враховуючи те, що уряд Ірану серйозно розколотий – і це не дивно, і на прохання начальника штабу армії Пакистану Асіма Муніра та прем’єра Пакистану Шехбаза Шаріфа, до нас надійшов запит почекати з атакою на Іран, доки їхні лідери та представники не нададуть єдиного переліку пропозицій", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Раніше ЗМІ повідомили, що американська делегація на чолі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом відклала від’їзд до Пакистану через затягування Іраном рішення щодо переговорів.

Тегеран не просив США продовжити режим припинення вогню, про який оголосив американський президент, повідомляє іранське агентство "Таснім". У публікації наголошується, що, незважаючи на заяву Трампа, в Тегерані не відкидають, що це "виверт" і що є можливість відновлення дій щодо Ірану, зокрема з боку Ізраїлю.

Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви в країні за минулий тиждень впали на 4,4 млн барелів. Опитані Trading Economics аналітики очікували зниження на 1 млн барелів.